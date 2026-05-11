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Francesco Schirru

Il Derby di Roma e le partite per la Champions alle 12:30 di domenica: svelato il calendario del 37esimo turno

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina
Genoa vs Milan
Genoa
Milan

De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha annunciato che il match tra Roma e Lazio si giocherà domenica e non lunedì, con altre tre partite in contemporanea.

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Alla fine il Derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio, alle ore 12:30. La lunga questione sulla stracittadina capitolina del 37esimo e penultimo turno di Serie A ha una conclusione, annunciata dal l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Intervistato da 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, il dirigente ha annunciato la scelta finale per il match tra Roma e Lazio, fondamentale per la qualificazione Champions dei giallorossi.

"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti" ha fatto sapere De Siervo, in attesa dell'ufficialità delle gare previste interamente domenica, tra le 12:30 e le 20:45.

Vista la necessità di far giocare in contemporanea tutte le partite che vedono in lotta squadre per lo stesso obiettivo, in questo caso la Champions, alle 12:30 non ci sarà solo il Derby di Roma, ma bensì anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma, vista la corsa Champions di rossoneri, bianconeri e lariani. Qualora il Napoli non raggiunga la Champions nella serata di lunedì, anche i partenopei giocheranno allo stesso orario, contro il Pisa.

  • DERBY IL 18? "FANTASIOSO"

    De Siervo ha escluso categoricamente che il Derby e le altre partite di Champions si possano giocare lunedì 18 maggio:

    "Ipotesi fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale"

    Il problema, oltre alla giornata di lunedì, è quello della già ricordata necessità della contemporaneità per "proteggere la regolarità del campionato".

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  • LE ALTRE PARTITE

    Detto di quattro o cinque partite alle 12:30, il resto delle sei o cinque gare verrà spalmato alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45. Anche in questo caso sarà necessaria la contemporaneità degli incontri, ragion per cui Cagliari, Lecce e Cremonese giocheranno nella stessa fascia oraria per un discorso di lotta salvezza.

    Fuori da ogni discorso di coppe europee e salvezza, invece, il resto delle gare, ovvero Atalanta-Bologna e Inter-Verona.

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  • IL QUADRO DELLA 37ESIMA GIORNATA

    In attesa di ufficialità:

    Domenica 17 maggio, ore 12.30: Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio, Como-Parma ed eventualmente Pisa-Napoli

    Udinese-Cremonese, Cagliari-Torino e Sassuolo- Lecce (ore 15, 18 o 20:45)

    Atalanta-Bologna (ore 15, 18 o 20:45)

    Inter-Verona (ore 15, 18 o 20:45)