Il Derby di Roma e le partite per la Champions alle 12:30 di domenica: svelato il calendario del 37esimo turno

Alla fine il Derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio, alle ore 12:30. La lunga questione sulla stracittadina capitolina del 37esimo e penultimo turno di Serie A ha una conclusione, annunciata dal l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Intervistato da 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, il dirigente ha annunciato la scelta finale per il match tra Roma e Lazio, fondamentale per la qualificazione Champions dei giallorossi.

"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti" ha fatto sapere De Siervo, in attesa dell'ufficialità delle gare previste interamente domenica, tra le 12:30 e le 20:45.

Vista la necessità di far giocare in contemporanea tutte le partite che vedono in lotta squadre per lo stesso obiettivo, in questo caso la Champions, alle 12:30 non ci sarà solo il Derby di Roma, ma bensì anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma, vista la corsa Champions di rossoneri, bianconeri e lariani. Qualora il Napoli non raggiunga la Champions nella serata di lunedì, anche i partenopei giocheranno allo stesso orario, contro il Pisa.