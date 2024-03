Dentro la crisi della Lazio: Lotito-Sarri, difesa e attacco da brividi, Immobile e rebus futuro

Il rapporto teso tra Sarri e Lotito, Immobile capro espiatorio e i numeri di una squadra che segna poco e subisce tanto: futuro tutto da scrivere.

Quella che doveva essere la serata per ripartire si è trasformata in una notte da incubo. La Lazio perde ancora, per la quarta volta di fila, e lo fa davanti ai suoi tifosi all’Olimpico, gettando la spugna nella corsa ad un posto in Champions League.

Quella competizione che ha regalato in questa stagione grandi emozioni a Ciro Immobile e compagni, che si è rivelata ancora una volta una trappola nel percorso in campionato.

Il KO casalingo contro l’Udinese evidenzia ancora una volta i limiti tecnici, tattici e caratteriali di una squadra fragile, in un ambiente che sembra essersi sfaldato.

Le dichiarazioni nell’ultimo periodo di alcuni calciatori, vedesi Luis Alberto dopo il KO di Firenze, hanno sottolineato una situazione mentale e tecnica deficitaria di una squadra che è passata dal secondo posto della passata stagione al nono che occupa attualmente in classifica.

Un gap troppo ampio di una rosa che non è certamente da vertice, ma nemmeno da metà classifica e un percorso in campionato nettamente al di sotto delle aspettative e delle possibilità.

Senza sottovalutare la nemmeno troppo velata battaglia dialettica tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri, con il primo che ribadisce la fiducia all’allenatore evidenziando quella che è, a suo dire, la forza della squadra che ha allestito in estate e il secondo che punta il dito proprio verso la società se si parla di scelte di mercato, come accaduto a Firenze, quando ha pronunciato una frase che non lascia spazio a interpretazioni.

“Non ho fatto io il mercato, ognuno si prenda le sue responsabilità”.

Il doppio impegno ha senza dubbio inciso sul rendimento molto negativo in campionato, seppur questo fattore non più assolutamente rappresentare una scusante. Ma accanto a questo, sono tanti i problemi di questa Lazio: dal rendimento offensivo della squadra, che continua a faticare nella costruzione e nella finalizzazione, a una difesa che balla tremendamente ed è passata dall’essere bunker a colabrodo, fino ad uno sistema tattico che resta invariato ed è diventato fin troppo leggibile.