De Rossi a caccia della scintilla perduta: cosa è mancato al Genoa fin qui

In ogni caso, le voci sul possibile esonero di De Rossi hanno sempre trovato un muro compatto da parte del club ligure. Le riflessioni ci sono state, lo stesso ex centrocampista le ha definite anche giuste, ma la direzione intrapresa dal Genoa è quella della continuità e l’addio, nonostante la sosta potesse essere un assist in tal senso, non è mai stato concretamente ipotizzato. E lo stesso De Rossi, in conferenza stampa, ha sottolineato: «Ho avuto colloqui con la società e la presidenza, quando siamo andati in Romania ma anche a Genova ho sempre ricevuto fiducia».