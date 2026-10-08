Il ritorno in campo dopo la sosta d'inizio ottobre ha il sapore di un bivio cruciale per il Genoa di Daniele De Rossi. L'avvio di questa Serie A è stato a dir poco deficitario, con un magro bottino di un solo punto conquistato in cinque giornate. Un bilancio che ha fatto sprofondare l'ambiente rossoblù nella preoccupazione: ragion per cui la sfida alla Fiorentina al Ferraris rappresenta l'occasione immediata e non più rimandabile per invertire la rotta. Per De Rossi si tratta di una vera e propria prova del nove: una reazione è necessaria per ridare ossigeno alla classifica e ritrovare quella serenità smarrita prima di queste lunghissime settimane di sosta.
De Rossi a caccia della scintilla perduta: cosa è mancato al Genoa fin qui
COSA NON HA FUNZIONATO NEL GENOA
Il principale difetto del Genoa settembrino è stata la produzione offensiva. I rossoblu hanno avuto difficoltà nel creare gioco, faticando - nonostante Colombo e Osmajic - a riempire le aree di rigore avversarie. De Rossi stesso ha evidenziato l’impossibilità di far bene giocando un calcio solo difensivo. Quello che ha latitato, poi, è anche un po’ di cinismo offensivo.
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PESANO ALCUNI ADDII
Il principale difetto del Genoa settembrino è stata la produzione offensiva. I rossoblu hanno avuto difficoltà nel creare gioco, faticando - nonostante Colombo e Osmajic - a riempire le aree di rigore avversarie. De Rossi stesso ha evidenziato l’impossibilità di far bene giocando un calcio solo difensivo. Quello che ha latitato, poi, è anche un po’ di cinismo offensivo.
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DE ROSSI CONFERMATO DAL GENOA
In ogni caso, le voci sul possibile esonero di De Rossi hanno sempre trovato un muro compatto da parte del club ligure. Le riflessioni ci sono state, lo stesso ex centrocampista le ha definite anche giuste, ma la direzione intrapresa dal Genoa è quella della continuità e l’addio, nonostante la sosta potesse essere un assist in tal senso, non è mai stato concretamente ipotizzato. E lo stesso De Rossi, in conferenza stampa, ha sottolineato: «Ho avuto colloqui con la società e la presidenza, quando siamo andati in Romania ma anche a Genova ho sempre ricevuto fiducia».
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“SENTO L’ELETTRICITÀ GIUSTA”
A proposito di parole importanti: «Sento che faremo una grande partita, sento un’elettricità giusta». Così De Rossi ha presentato la gara contro la Fiorentina. Una fiducia grande, figlia del lavoro svolto in queste settimane, passato prima di tutto da un’autocritica che ha portato l’allenatore ad analizzare i propri difetto. La squadra ha risposto con un'applicazione definita "incredibile" dal mister, il che ha posto delle concrete basi per presentarsi contro i viola con un volto decisamente più gagliardo e aggressivo.
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