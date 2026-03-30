DAZN avvia la sperimentazione di 'Inflight and Onboard': il servizio per lo streaming in volo e sul mare

DAZN pronta a estendere la propria offerta: la piattaforma ha infatti annunciato l'avvio di una fase di sperimentazione di un nuovo servizio.
Si tratta di 'Inflight and Onboard', che consentirà ai partner di DAZN di raggiungere pubblici al momento non accessibili, intercettando gli utenti durante i loro viaggi e spostamenti.
Un servizio destinato a rivoluzionare la fruizione dei contenuti streaming da parte dei tifosi, raggiungibili anche in condizioni che normalmente non permetterebbero di accedere alla visione di eventi sportivi.