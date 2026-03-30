DAZN avvia la sperimentazione di 'Inflight and Onboard': il servizio per lo streaming in volo e sul mare

"La tecnologia - ha dichiarato il CEO di DAZN Group, Shay Segev -sta aprendo opportunità senza precedenti per rivoluzionare il modo in cui i tifosi seguono gli sport che amano. DAZN è in prima linea in questa trasformazione, collaborando con partner in tutto l’ecosistema sportivo per costruire il futuro dell’intrattenimento sportivo. DAZN Inflight è una proposta entusiasmante, pensata per rendere le partite in diretta davvero imperdibili, e non vediamo l’ora di portarla ai viaggiatori, durante i loro spostamenti in aereo e in nave".