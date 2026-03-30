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Vittorio Rotondaro

DAZN avvia la sperimentazione di 'Inflight and Onboard': il servizio per lo streaming in volo e sul mare

Serie A

DAZN annuncia la sperimentazione del servizio 'Inflight and Onboard': sport live anche nei viaggi in aereo e via mare.

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DAZN pronta a estendere la propria offerta: la piattaforma ha infatti annunciato l'avvio di una fase di sperimentazione di un nuovo servizio.

Si tratta di 'Inflight and Onboard', che consentirà ai partner di DAZN di raggiungere pubblici al momento non accessibili, intercettando gli utenti durante i loro viaggi e spostamenti.

Un servizio destinato a rivoluzionare la fruizione dei contenuti streaming da parte dei tifosi, raggiungibili anche in condizioni che normalmente non permetterebbero di accedere alla visione di eventi sportivi.

  • COS'È DAZN 'INFLIGHT AND ONBOARD'

    'Inflight and Onboard' è il nuovo servizio di DAZN in fase di sperimentazione: con esso si estenderà l'esperienza dello streaming ai viaggi in aereo e in mare.

    Che siano su un volo o a bordo di una nave, i tifosi potranno seguire regolarmente le vicissitudini della propria squadra del cuore in un contesto di costante evoluzione della connettività a bordo, dove Internet e velocità stanno registrando progressi significativi sia nel settore aeronautico sia in quello marittimo, creando le condizioni ideali per offrire esperienze premium di sport live.

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  • "UNA PROPOSTA ENTUSIASMANTE"

    "La tecnologia - ha dichiarato il CEO di DAZN Group, Shay Segev -sta aprendo opportunità senza precedenti per rivoluzionare il modo in cui i tifosi seguono gli sport che amano. DAZN è in prima linea in questa trasformazione, collaborando con partner in tutto l’ecosistema sportivo per costruire il futuro dell’intrattenimento sportivo. DAZN Inflight è una proposta entusiasmante, pensata per rendere le partite in diretta davvero imperdibili, e non vediamo l’ora di portarla ai viaggiatori, durante i loro spostamenti in aereo e in nave".

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  • "ATTESI NUOVI SVILUPPI"

    "Solo pochi anni fa - le parole del Presidente delle Partnership di DAZN, Aviv Giladi -, anche solo immaginare di guardare una finale di coppa in diretta durante un volo sarebbe stato impensabile. Oggi annunciamo che questa possibilità sta prendendo forma, con i primi sviluppi attesi prossimamente. Non vediamo l’ora di portare tutta l’emozione dello sport in diretta ai tifosi, ovunque si trovino".