Da sorpresa a possibile sacrificio sul mercato: perché Vergara può lasciare il Napoli per andare al Como

A rinforzare le voci di una possibile partenza di Vergara è stato Mario Giuffredi, il suo procuratore, intervenuto quest'oggi a Radio CRC:

"Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto".

E sull'interesse del Como:

"È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri".