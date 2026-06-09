Da sorpresa a possibile sacrificio sul mercato: perché Vergara può lasciare il Napoli per andare al Como

C'è stato un periodo della stagione in cui il Napoli si è aggrappato sulle spalle, e ai piedi, di Antonio Vergara. Ma quel tempo, paradossalmente, sembra piuttosto lontano.
In pochi, nello stilare la probabile formazione che Massimiliano Allegri - dopo che avrà risolto col Milan... - disegnerà nel prossimo campionato, vi inseriscono anche Vergara. Anzi: qualcuno si immagina il mancino addirittura lontano da Napoli.
Il motivo? Le chiamate del mercato e la sensazione che qualcosa stia davvero bollendo in pentola in vista dell'apertura della finestra estiva delle trattative.