Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Antonio Vergara NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Da sorpresa a possibile sacrificio sul mercato: perché Vergara può lasciare il Napoli per andare al Como

Calciomercato
Serie A
Como
Napoli
A. Vergara

Il talento di Frattaminore, importantissimo per Conte per buona parte della stagione, è molto chiacchierato sul mercato: in estate può essere lui la cessione pesante dei partenopei.

Pubblicità

C'è stato un periodo della stagione in cui il Napoli si è aggrappato sulle spalle, e ai piedi, di Antonio Vergara. Ma quel tempo, paradossalmente, sembra piuttosto lontano.

In pochi, nello stilare la probabile formazione che Massimiliano Allegri - dopo che avrà risolto col Milan... - disegnerà nel prossimo campionato, vi inseriscono anche Vergara. Anzi: qualcuno si immagina il mancino addirittura lontano da Napoli.

Il motivo? Le chiamate del mercato e la sensazione che qualcosa stia davvero bollendo in pentola in vista dell'apertura della finestra estiva delle trattative.

  • LE VOCI SUL COMO

    Non è un mistero che il Como, che in rosa ha quasi solamente giocatori stranieri, stia cercando qualche elemento italiano da regalare a Fabregas per la Champions League. Uno come Andrea Cambiaso, ad esempio.

    E così, negli ultimi tempi si è fatto proprio il nome di Vergara. Sarebbe un rinforzo di qualità per una trequarti che conta su diversi talenti giovani, brillanti, che a calcio sanno giocare eccome. Ma che si prepara giocoforza a perdere il più importante di tutti: Nico Paz.

    Il destino dell'argentino, come ribadito a più riprese dal Como, è nelle mani del Real Madrid. Lo scenario più probabile sembra essere quello di un ritorno al Bernabeu dopo una stagione per larghi tratti da ricordare.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DELL'AGENTE

    A rinforzare le voci di una possibile partenza di Vergara è stato Mario Giuffredi, il suo procuratore, intervenuto quest'oggi a Radio CRC:

    "Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma. Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno. Ma non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto".

    E sull'interesse del Como:

    "È un club che ha sempre avuto apprezzamenti per Vergara, come altri".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Antonio Vergara Napoli Como Coppa ItaliaGetty

    PERCHÉ IL NAPOLI PUÒ CEDERE VERGARA

    Il fatto che Vergara sia così chiacchierato sul mercato non sorprende. Specialmente se il Napoli, club che fa dell'attenzione al bilancio e della sostenibilità economica, uno dei propri pilastri, avrà intenzione di incassare una cifra considerevole per uno degli elementi della rosa.

    L'elemento in questione potrebbe essere proprio Vergara, anche solo andando per esclusione: non ha un'età avanzata come certi pilastri delle ultime stagioni, come Rrahmani, un Anguissa in crisi o Lobotka, non è reduce da una stagione da dimenticare come Lukaku, non è afflitto da dubbi di natura fisica come può essere un Neres.

    La cifra che il Napoli potrebbe incassare l'ha menzionata proprio Giuffredi: quei 25-30 milioni che, dopo una sola stagione ad alti livelli, il Napoli può considerare appropriata per lasciar partire - a malincuore - uno dei propri gioielli fatti in casa.

  • L'ABBONDANZA OFFENSIVA

    Il fatto che il Napoli possa privarsi di Vergara è legato anche alle caratteristiche della rosa. Allegri, appena prenderà le redini della squadra al posto di Conte, si ritroverà a guidare una serie di trequartisti ed esterni.

    C'è David Neres, anche se il brasiliano ha dovuto convivere con una serie di guai fisici che di fatto hanno rovinato buona parte della sua stagione. C'è il solito Matteo Politano. C'è la sorpresa Alisson Santos, che da gennaio in poi ha giustificato eccome la scelta del Napoli di prelevarlo dallo Sporting.

    Sulla trequarti non va dimenticato Kevin De Bruyne, anche se andrà valutato il suo rapporto con Allegri dopo le parole di fuoco nei confronti di Conte. E c'è il jolly Elmas, apprezzato da tutti gli allenatori avuti a Napoli.

    Ci sarà anche Vergara? Sarà il mercato a dirlo. Intanto, però, la sorpresa del 2025/26 del Napoli rischia di trasformarsi nel sacrificio eccellente dell'estate azzurra.

  • Pubblicità
    Pubblicità