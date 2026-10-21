Da Scalvini a Kolasinac, Atalanta senza quasi tutti i difensori centrali: chi gioca contro l'Ajax in Conference League

Maurizio Sarri è in difficoltà, e questa non è una novità: risultati dell'Atalanta alla mano, lo è praticamente fin dall'inizio della stagione.

Ma è in grossa difficoltà, il Comandante nerazzurro, anche per un altro motivo: settimana dopo settimana, si è ritrovato clamorosamente a corto di centrali difensivi, tutti appiedati da un infortunio.

Giovedì sera, nella terza partita di Conference League contro l'Ajax, mancheranno tutti o quasi. Un'emergenza che costringerà Sarri a incrociare le dita per evitare ulteriori problemi.