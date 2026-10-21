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Kristensen SarriGetty Images
Stefano Silvestri

Da Scalvini a Kolasinac, Atalanta senza quasi tutti i difensori centrali: chi gioca contro l'Ajax in Conference League

Conference League
Atalanta
Ajax vs Atalanta

Sarri ha a disposizione solo Kristensen in mezzo alla retroguardia, oltre a Obric protagonista di un esordio da incubo contro il Milan: le scelte per Amsterdam.

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Maurizio Sarri è in difficoltà, e questa non è una novità: risultati dell'Atalanta alla mano, lo è praticamente fin dall'inizio della stagione.

Ma è in grossa difficoltà, il Comandante nerazzurro, anche per un altro motivo: settimana dopo settimana, si è ritrovato clamorosamente a corto di centrali difensivi, tutti appiedati da un infortunio.

Giovedì sera, nella terza partita di Conference League contro l'Ajax, mancheranno tutti o quasi. Un'emergenza che costringerà Sarri a incrociare le dita per evitare ulteriori problemi.

  • INFORTUNI SU INFORTUNI

    Sono addirittura quattro i difensori centrali dell'Atalanta attualmente ai box per infortunio: l'ultimo di questi Sead Kolasinac, costretto al cambio nel primo tempo contro il Milan a causa di un problema muscolare.

    L'ex mancino di Schalke 04 e Arsenal è stato fermato da una distrazione al retto femorale. E dovrebbe tornare in campo solamente tra una decina di giorni circa, all'inizio del mese di settembre.

    Kolasinac fa compagnia agli altri infortunati, tutti indisponibili per la trasferta di Amsterdam: da Giorgio Scalvini (distrazione ai flessori) a Odilon Kossounou (distrazione al bicipite femorale), fuori da tempo dopo essersi operato per il grave infortunio muscolare rimediato addirittura alla fine di giugno.

  • SOLO KRISTENSEN, OBRIC E ISOA A DISPOSIZIONE

    A essere disponibile per la partita contro l'Ajax, così, è un solo difensore della prima squadra: Thomas Kristensen. Niente turnover: la sua presenza dal primo minuto ad Amsterdam è scontata.

    Presente anche un altro centrale come Relja Obric, che domenica ha esordito in Serie A con la maglia nerazzurra contro il Milan. Ma il suo debutto è stato sfortunatissimo: il mancino sloveno dell'Under 23 ha provocato immediatamente, con un mani in area, il calcio di rigore poi trasformato da Gonçalo Ramos.

    A disposizione anche un altro giovane come Isaac Isoa, 18 anni, talento con il doppio passaporto italiano-nigeriano già nel giro delle selezioni giovanili azzurre. Attualmente milita nella Primavera dell'Atalanta e in prima squadra non ha ancora esordito.


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  • LA SOLUZIONE PIÙ PROBABILE

    La soluzione più probabile, in questo momento, è la conferma di Obric in coppia con Kristensen. Anche se, come detto, il giovane sloveno è reduce da una partita da dimenticare in fretta.

    Se l'ex Partizan Belgrado ha appena debuttato in Serie A, in Europa non l'ha ancora fatto: scendendo in campo contro l'Ajax, coronerebbe così il secondo sogno in pochi giorni. Con la speranza che non si trasformi in un altro incubo.

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  • ZAPPACOSTA CENTRALE?

    L'altra soluzione di cui si sta parlando in queste ore è il possibile accentramento di Davide Zappacosta con Kristensen. Lo stesso Sarri non ha escluso l'eventualità parlando a Sky alla vigilia della partita contro l'Ajax.

    "L'esperienza ti aiuta tantissimo, però non è che ti dia i centimetri e l'impatto fisico. Zappacosta è un gran giocatore e a noi fa comodo anche da esterno: sicuramente da centrale, a livello di esperienza e di movimenti, potrebbe fare bene, ma poi dentro l'area di rigore qualcosa inevitabilmente potrebbe pagare. Vediamo: ci sono talmente tante partite che ci sarà modo di provare tutte e due le soluzioni".

    Zappacosta ha buone possibilità di giocare dal primo minuto contro l'Ajax, ma da terzino: o a destra al posto di Bellanova, o sulla corsia opposta per far rifiatare Bernasconi. Con Obric, come detto, favorito per affiancare Kristensen davanti a Carnesecchi.

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