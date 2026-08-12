Attenzione: si sta muovendo l'Inter. Concretamente, in maniera fragorosa, come una palla di neve apparentemente innocua che via via si trasforma nella classica valanga.
Dopo una serie di giorni e di settimane condizionati da troppi incastri da mettere a segno, i nerazzurri sono sempre più vicini a chiudere due operazioni in uscita: Davide Frattesi potrebbe presto lasciare Milano per andare alla Lazio, mentre Luis Henrique andrà a sua volta a Roma, ma per giocare con i giallorossi.
Come influirà tutto questo sugli ultimi 20 giorni circa del mercato nerazzurro? Come l'Inter ha intenzione di completare la propria rosa sfruttando le uscite? Presto spiegato.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.