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Frattesi Curtis Jones FofanaGetty Images
Stefano Silvestri

Curtis Jones, Spence, Fofana: come si sta sbloccando il mercato dell'Inter con Frattesi alla Lazio e Luis Henrique alla Roma

Calciomercato
Serie A
Inter vs Monza
Inter
Monza

I nerazzurri sono vicini alla chiusura di due operazioni in uscita, potendo così sbloccare le ultime in entrata. Affari che, però, non coinvolgeranno la difesa.

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Attenzione: si sta muovendo l'Inter. Concretamente, in maniera fragorosa, come una palla di neve apparentemente innocua che via via si trasforma nella classica valanga.

Dopo una serie di giorni e di settimane condizionati da troppi incastri da mettere a segno, i nerazzurri sono sempre più vicini a chiudere due operazioni in uscita: Davide Frattesi potrebbe presto lasciare Milano per andare alla Lazio, mentre Luis Henrique andrà a sua volta a Roma, ma per giocare con i giallorossi.

Come influirà tutto questo sugli ultimi 20 giorni circa del mercato nerazzurro? Come l'Inter ha intenzione di completare la propria rosa sfruttando le uscite? Presto spiegato.


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  • VIA FRATTESI E LUIS HENRIQUE

    Per quanto riguarda Frattesi, l'operazione tra Lazio e Inter è basata secondo Sky Sport su un prestito con obbligo di riscatto legato a certe condizioni, più una percentuale di rivendita a favore dei nerazzurri. 15 i milioni complessivi dell'affare.

    Luis Henrique, invece, sta per passare alla Roma a titolo definitivo. I due club hanno già un'intesa per una cifra che viaggia attorno ai 30 milioni totali tra parte fissa e bonus.

    Si tratta di due cessioni che rientrano nel normale ordine delle cose. Nel senso che sia Frattesi che Luis Henrique erano già stati inseriti dall'Inter nella lista dei sacrificabili: il primo per la sua volontà di trovare maggior spazio, il secondo dopo una prima stagione a Milano molto deludente.

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  • Curtis Jones LiverpoolGetty Images

    FINALMENTE CURTIS JONES

    A cosa porterà l'addio ormai probabilissimo di Frattesi in direzione Lazio? All'inserimento nella rosa dell'Inter di un'altra mezzala, che ne prenderà il posto sia dal punto di vista numerico sia ruolo per ruolo.

    La mezzala in questione ha un nome e un cognome ben precisi: Curtis Jones. Uno dei primissimi obiettivi di mercato dell'Inter, come rivelava già all'inizio di giugno il direttore sportivo Piero Ausilio, con tanto di conferma: i nerazzurri avrebbero voluto il centrocampista del Liverpool già qualche mese prima.

    "Distanza minima col Liverpool? Lo dite voi, i milioni non sono vostri... - diceva il ds ai tempi - L'interesse di gennaio c'è pure ora, tenteremo di fare un'altra trattativa: se ci si incontra sulla valutazione bene, se no faremo altro".

    Ebbene, stavolta ci siamo quasi: l'uscita di Frattesi porterà all'affondo finale per Jones, quello che l'Inter spera possa rivelarsi decisivo. L'inglese potrebbe arrivare a Milano in cambio di 35 milioni in un'operazione che, naturalmente, sarà a titolo definitivo.

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  • IL NOME NUOVO: FOFANA

    Il nome nuovo emerso in queste ore è quello di Malick Fofana, talento belga del Lione: lo ha rivelato Sky Sport, secondo cui l'Inter sta pensando seriamente anche a lui per il rettilineo finale del mercato estivo.

    I nerazzurri proveranno a portarlo in Italia dall'OL una volta che l'operazione Luis Henrique-Roma sarà andata a buon fine: di fatto, Fofana sarebbe proprio il sostituto del brasiliano. Assieme a lui rimangono comunque in corsa i "soliti" Nico Gonzalez e Moussa Diaby.

    Si tratta di un esterno che ha caratteristiche più offensive rispetto ai profili che l'Inter è andata cercando per le proprie fasce in questi mesi. Un elemento che, in questo senso, garantirebbe alternative tattiche e nuove soluzioni a Chivu nel corso della stagione.

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  • Djed SpenceGetty

    E SPENCE?

    Nessuno si è dimenticato di Djed Spence, però. Anzi: l'inglese è il giocatore che in questo momento ha maggiori probabilità di diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

    I dialoghi di martedì tra i nerazzurri e il Tottenham sono stati proficui, oggi ne andranno in scena degli altri che potrebbero finalmente sbloccare l'operazione. Gli Spurs chiedono circa 35 milioni di euro, comprensivi di bonus, e sono disposti a lasciar partire il nazionale inglese che in Serie A ha già giocato con il Genoa.

    Ma c'è una particolarità: Spence è slegato da tutto quel che si è scritto più su. Nel senso che l'Inter lo vuole in ogni caso, come effettivo erede di Dumfries, a prescindere ad esempio dalla partenza o meno di Luis Henrique: quella è un'altra situazione.

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  • PAVARD AGO DELLA BILANCIA IN DIFESA

    Per quanto riguarda la difesa, infine, tutto tace. E non è una novità: l'Inter metterà a segno un'ultima operazione in entrata solamente se Benjamin Pavard lascerà Milano entro il 1° settembre. Altrimenti rimarrà così com'è.

    Il problema è che l'ex giocatore di Bayern e Marsiglia non ha ricevuto offerte particolarmente concrete e convincenti fino a questo momento. Il che fa pensare che la sua permanenza a Milano si stia avvicinando ogni giorno di più. Il suo rendimento nelle amichevoli, finora, è stato peraltro molto buono.

    Cristian Romero, l'obiettivo numero uno per rinforzare la retroguardia, si sta allontanando sempre più proprio per questo motivo. Con l'Atletico Madrid che spera di chiudere a breve con il Tottenham. Poco male: negli altri reparti l'Inter ha finalmente trovato la chiave giusta.

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