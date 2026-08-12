Nessuno si è dimenticato di Djed Spence, però. Anzi: l'inglese è il giocatore che in questo momento ha maggiori probabilità di diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

I dialoghi di martedì tra i nerazzurri e il Tottenham sono stati proficui, oggi ne andranno in scena degli altri che potrebbero finalmente sbloccare l'operazione. Gli Spurs chiedono circa 35 milioni di euro, comprensivi di bonus, e sono disposti a lasciar partire il nazionale inglese che in Serie A ha già giocato con il Genoa.

Ma c'è una particolarità: Spence è slegato da tutto quel che si è scritto più su. Nel senso che l'Inter lo vuole in ogni caso, come effettivo erede di Dumfries, a prescindere ad esempio dalla partenza o meno di Luis Henrique: quella è un'altra situazione.