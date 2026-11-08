Cuadrado chiede scusa ai tifosi della Juventus per il trasferimento all'Inter: "Non avevo capito"

Intervistato da Tuttosport in vista di Fiorentina-Juventus, il doppio ex Juan Cuadrado, oggi calciatore dei Millonarios nella sua Colombia, si è lasciato andare ad una serie di ricordi:
"La prima cosa che mi viene in mente è la grandezza della Juventus, in Colombia me lo ricordano tutti. Aver fatto parte di un pezzo di storia importante della Juve mi onora. Cristiano Ronaldo mi ha insegnato tantissimo: ha una disciplina straordinaria. Ma anche Alex Sandro, Chiellini, Bonucci. Hanno avuto tanta umanità, oltre al talento. Chiello, per esempio, per me è stato un riferimento emotivo. Come lui Buffon e pure Marchisio, giocatori e uomini che ti facevano capire subito cosa fosse la Juve".