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Croazia-Inghilterra finisce 0-7! Kane e Saka scatenati e Modric e compagni umiliati, è il peggior ko di sempre

UEFA Nations League A
Croazia vs Inghilterra
Croazia
Inghilterra

A Fiume la gara di Nations League finisce con un risultato clamoroso: inglesi avanti già di quattro reti all'intervallo, prima di rimpinguare il bottino nel secondo tempo.

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Sembra lontanissima l'estate, quando la sconfitta era stata per 4-2 in un girone che aveva visto il passaggio di entrambe le nazionali ai sedicesimi di finale dei Mondiali: il nuovo incrocio tra Croazia e Inghilterra, valido per la terza giornata di Nations League Lega A, gruppo 3, è finito in goleada per i Tre Leoni, addirittura 0-7 in favore degli uomini di Tuchel su quelli di Bilic che incassano la peggiore sconfitta di sempre superando il 6-0 inflitto dalla Spagna nel 2018.

  • LA PARTITA

    Ben presto la selezione balcanica, con una nutrita presenza di giocatori di Serie A come Modric (Milan), Sucic (Inter) e Baturina (Como) è crollata sotto i colpi degli inglesi, a segno con tutto il parco attaccanti nel primo tempo: prima Kane, poi Bellingham, quindi Gordon e Saka hanno chiuso i conti prima dell'intervallo.

    Nella ripresa sono entrati tra gli altri Pasalic (Atalanta) e Vlasic (Torino) e Sutalo (Lazio), ma la musica non è cambiata e il solito Kane ha completato la manita. Arriva pure il 6-0, anche Saka fa doppietta sfruttando un erroraccio di Stanisic, e il risultato finale viene fissato da Rogers nell'ultima parte di gara. Gli ex Inter Kovacic e Perisic non sono riusciti a guidare la riscossa, con Modric uscito dal campo prima dell'ora di gioco. Serata davvero da dimenticare per i croati.

  • LA CLASSIFICA

    Seconda sconfitta di fila dopo il netto 4-1 subito dalla Spagna nella seconda giornata: per la Croazia tre punti in tre giornate, tutti frutto del 2-1 ottenuto contro la Cechia nella prima partita di questa Nations League.

    CLASSIFICA

    Spagna 6*

    Inghilterra 6

    Croazia 3

    Cechia 0*

    *una gara in meno.

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