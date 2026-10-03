Croazia-Inghilterra finisce 0-7! Kane e Saka scatenati e Modric e compagni umiliati, è il peggior ko di sempre

Ben presto la selezione balcanica, con una nutrita presenza di giocatori di Serie A come Modric (Milan), Sucic (Inter) e Baturina (Como) è crollata sotto i colpi degli inglesi, a segno con tutto il parco attaccanti nel primo tempo: prima Kane, poi Bellingham, quindi Gordon e Saka hanno chiuso i conti prima dell'intervallo.

Nella ripresa sono entrati tra gli altri Pasalic (Atalanta) e Vlasic (Torino) e Sutalo (Lazio), ma la musica non è cambiata e il solito Kane ha completato la manita. Arriva pure il 6-0, anche Saka fa doppietta sfruttando un erroraccio di Stanisic, e il risultato finale viene fissato da Rogers nell'ultima parte di gara. Gli ex Inter Kovacic e Perisic non sono riusciti a guidare la riscossa, con Modric uscito dal campo prima dell'ora di gioco. Serata davvero da dimenticare per i croati.