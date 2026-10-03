Sembra lontanissima l'estate, quando la sconfitta era stata per 4-2 in un girone che aveva visto il passaggio di entrambe le nazionali ai sedicesimi di finale dei Mondiali: il nuovo incrocio tra Croazia e Inghilterra, valido per la terza giornata di Nations League Lega A, gruppo 3, è finito in goleada per i Tre Leoni, addirittura 0-7 in favore degli uomini di Tuchel su quelli di Bilic che incassano la peggiore sconfitta di sempre superando il 6-0 inflitto dalla Spagna nel 2018.
Croazia-Inghilterra finisce 0-7! Kane e Saka scatenati e Modric e compagni umiliati, è il peggior ko di sempre
LA PARTITA
Ben presto la selezione balcanica, con una nutrita presenza di giocatori di Serie A come Modric (Milan), Sucic (Inter) e Baturina (Como) è crollata sotto i colpi degli inglesi, a segno con tutto il parco attaccanti nel primo tempo: prima Kane, poi Bellingham, quindi Gordon e Saka hanno chiuso i conti prima dell'intervallo.
Nella ripresa sono entrati tra gli altri Pasalic (Atalanta) e Vlasic (Torino) e Sutalo (Lazio), ma la musica non è cambiata e il solito Kane ha completato la manita. Arriva pure il 6-0, anche Saka fa doppietta sfruttando un erroraccio di Stanisic, e il risultato finale viene fissato da Rogers nell'ultima parte di gara. Gli ex Inter Kovacic e Perisic non sono riusciti a guidare la riscossa, con Modric uscito dal campo prima dell'ora di gioco. Serata davvero da dimenticare per i croati.
LA CLASSIFICA
Seconda sconfitta di fila dopo il netto 4-1 subito dalla Spagna nella seconda giornata: per la Croazia tre punti in tre giornate, tutti frutto del 2-1 ottenuto contro la Cechia nella prima partita di questa Nations League.
CLASSIFICA
Spagna 6*
Inghilterra 6
Croazia 3
Cechia 0*
*una gara in meno.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.