Cosa succede se Aston Villa-Bologna al 90' finisce 1-3 o 2-4: tempi supplementari o rigori? Il regolamento

Al Bologna, per volare alle semifinali di Europa League, nel return match in casa dell'Aston Villa servirà una notte storica.
Lo sa bene Vincenzo Italiano, che alla vigilia ha citato Tom Cruise scherzando su 'Mission Impossible'; lo sanno bene Castro e compagni, chiamati a sovvertire un pronostico qualificazione che - dopo l'epilogo del Dall'Ara - vede nettamente sfavoriti i felsinei.
Che succede se Aston Villa-Bologna al 90' finisce 1-3 o 2-4? Vediamo cosa prevede il regolamento relativamente ai quarti.