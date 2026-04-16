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Claudio D'Amato

Cosa succede se Aston Villa-Bologna al 90' finisce 1-3 o 2-4: tempi supplementari o rigori? Il regolamento

Europa League
Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
Bologna

Cosa prevede il regolamento dell'Europa League, riguardante supplementari e rigori, ai quarti di finale: gli scenari qualora il Bologna riuscisse a pareggiare l'1-3 del Dall'Ara contro l'Aston Villa.

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Al Bologna, per volare alle semifinali di Europa League, nel return match in casa dell'Aston Villa servirà una notte storica.


Lo sa bene Vincenzo Italiano, che alla vigilia ha citato Tom Cruise scherzando su 'Mission Impossible'; lo sanno bene Castro e compagni, chiamati a sovvertire un pronostico qualificazione che - dopo l'epilogo del Dall'Ara - vede nettamente sfavoriti i felsinei.


Che succede se Aston Villa-Bologna al 90' finisce 1-3 o 2-4? Vediamo cosa prevede il regolamento relativamente ai quarti.

  • COSA SUCCEDE SE ASTON VILLA-BOLOGNA AL 90' FINISCE 1-3 o 2-4?

    Visto che Bologna-Aston Villa all'andata è finita 1-3, se a Birmingham il risultato al 90' dovesse essere lo stesso (o comunque 2-4, 3-5 e così via), si andrebbe ai tempi supplementari e - qualora l'equilibrio tra i due incroci persistesse - la qualificazione alle semifinali di Europa League si deciderebbe ai calci di rigore.


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  • IL REGOLAMENTO DELL'EUROPA LEAGUE PER SUPPLEMENTARI E RIGORI

    Nella fase ad eliminazione diretta, se al termine dei 180' due squadre fanno registrare un bilancio di perfetta parità, sono appunto previsti supplementari ed eventualmente rigori.


    Il Bologna, tra l'altro, aveva vissuto tale scenario agli ottavi: dopo l'1-1 dell'andata, all'Olimpico il match al 90' si è concluso 3-3 protraendosi così agli extra time, decisi dal goal qualificazione del 3-4 di Cambiaghi.


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