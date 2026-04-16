Cosa succede se Aston Villa-Bologna al 90' finisce 1-3 o 2-4: tempi supplementari o rigori? Il regolamento

Visto che Bologna-Aston Villa all'andata è finita 1-3, se a Birmingham il risultato al 90' dovesse essere lo stesso (o comunque 2-4, 3-5 e così via), si andrebbe ai tempi supplementari e - qualora l'equilibrio tra i due incroci persistesse - la qualificazione alle semifinali di Europa League si deciderebbe ai calci di rigore.



