Cosa succede con Alajbegovic, i dubbi sul ruolo alla Juventus: ora il cambio di modulo rischia di sacrificarlo

L'acquisto di Kerim Alajbegovic non era stato richiesto espressamente da Luciano Spalletti.

Il tecnico bianconero, infatti, ha più volte sottolineato pubblicamente come il bosniaco fosse soprattutto un pallino di Frederic Massara.

"È un po' giovane, ma di prospettiva importante. E questo era un vecchio pallino del direttore Massara: è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso" aveva detto Spalletti in estate.

Concetto ribadito prima della trasferta di Frosinone per la prima giornata di campionato: "I direttori sono stati bravi ad andare a prendere alcuni calciatori di prospettiva tipo Alajbegovic, che è quello più chiacchierato. I direttori hanno deciso di fare questo investimento per l’età e la qualità che ha".