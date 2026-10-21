Cosa succede con Alajbegovic, i dubbi sul ruolo alla Juventus: ora il cambio di modulo rischia di sacrificarlo

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La Juventus in estate lo ha strappato alla concorrenza delle big europee portandolo a sorpresa in bianconero con un vero e proprio blitz.
Nelle idee della società però l'inserimento di Kerim Alajbegovic avrebbe dovuto essere graduale, anche considerando la giovanissima età del talento bosniaco.
Il grave infortunio di Kenan Yildiz, invece, lo ha subito chiamato a prendersi maggiori responsabilità. Il tutto in un contesto non troppo chiaro dal punto di vista tattico che ha finito per annebbiare anche Alajbegovic.
E ora il probabile cambio di modulo rischia di complicare ulteriormente le cose.