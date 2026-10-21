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Lelio Donato

Cosa succede con Alajbegovic, i dubbi sul ruolo alla Juventus: ora il cambio di modulo rischia di sacrificarlo

Europa League
Juventus
Juventus vs Rennes
Rennes

L'infortunio di Yildiz poteva essere la sua occasione per esplodere ma Kerim Alajbegovic finora non ha quasi mai brillato alla Juventus. E il possibile cambio di modulo rischia di complicare ulteriormente le cose.

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La Juventus in estate lo ha strappato alla concorrenza delle big europee portandolo a sorpresa in bianconero con un vero e proprio blitz.

Nelle idee della società però l'inserimento di Kerim Alajbegovic avrebbe dovuto essere graduale, anche considerando la giovanissima età del talento bosniaco.

Il grave infortunio di Kenan Yildiz, invece, lo ha subito chiamato a prendersi maggiori responsabilità. Il tutto in un contesto non troppo chiaro dal punto di vista tattico che ha finito per annebbiare anche Alajbegovic.

E ora il probabile cambio di modulo rischia di complicare ulteriormente le cose.

  • COLPO A SORPRESA

    Kerim Alajbegovic, reduce da un'ottima stagione col Salisburgo e protagonista anche ai Mondiali, in estate era nel mirino di molti club.

    A spuntarla però alla fine è stata la Juventus anche grazie alla mediazione di un grande ex bianconero come Miralem Pjanic, che lo ha accompagnato personalmente fino a Torino.

    Quello fatto dalla società per strapparlo alla concorrenza è stato un investimento importante. La Juventus infatti lo ha pagato 30 milioni di euro più cinque di bonus.

    Investimento su cui Giovanni Carnevali, intervenuto recentemente al 'Festival dello Sport' di Trento, non nutre alcun dubbio: "Lo abbiamo pagato il giusto, credo di sì. E di prospettiva: dobbiamo puntare a questi, difficile puntare a un top e spendere determinate cifre.

    Dobbiamo pensare anche a qualcuno che possa essere rivenduto a 70/80 milioni. Abbiamo rischiato di perderlo, il Chelsea aveva fatto un’offerta superiore. Non siamo competitivi col mercato della Champions, avremmo fatto la stessa fine dell’Inter con Palestra”.

  • PUPILLO DI MASSARA

    L'acquisto di Kerim Alajbegovic non era stato richiesto espressamente da Luciano Spalletti.

    Il tecnico bianconero, infatti, ha più volte sottolineato pubblicamente come il bosniaco fosse soprattutto un pallino di Frederic Massara.

    "È un po' giovane, ma di prospettiva importante. E questo era un vecchio pallino del direttore Massara: è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso" aveva detto Spalletti in estate.

    Concetto ribadito prima della trasferta di Frosinone per la prima giornata di campionato: "I direttori sono stati bravi ad andare a prendere alcuni calciatori di prospettiva tipo Alajbegovic, che è quello più chiacchierato. I direttori hanno deciso di fare questo investimento per l’età e la qualità che ha".

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  • LA GESTIONE DI SPALLETTI

    Ma come sta andando Alajbegovic alla Juventus? E come lo sta gestendo Spalletti?

    Dopo averlo tenuto in panchina al debutto in campionato, l'allenatore bianconero lo ha fatto debuttare nell'ultima mezz'ora contro il Parma.

    In seguito al grave infortunio di Yildiz e alle altre assenze, compresa quella di Boga, ovviamente il bosniaco ha avuto sempre più spazio.

    Alajbegovic è infatti partito titolare in entrambe le gare di Europa League e in tre delle ultime quattro di campionato.

    Per lui un goal contro il NEC Nijmegen e un assist decisivo a Cagliari, da subentrato, quando ha messo sulla testa di Kolo Muani il pallone del pareggio.

    Ma anche due cambi già all'intervallo contro Atalanta e Lazio. Un segnale chiaro di come il percorso di crescita sia ancora lungo.

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  • IL RUOLO DI ALAJBEGOVIC

    A frenare l'ascesa di Alajbegovic in questi primi mesi alla Juventus sono anche alcuni dubbi di natura tattica.

    Il bosniaco ama partire leggermente defilato sulla sinistra per poi accentrarsi e cercare la porta o l'assist per il compagno, come accaduto a Cagliari.

    Ed è in quel ruolo che Spalletti lo ha finora schierato quasi sempre. Il tecnico però gli chiede anche un grande lavoro in fase difensiva che finisce inevitabilmente con lo sfiancare Alajbegovic.

    La sensazione insomma è che il giovane talento bianconero sia troppo sacrificato e abbia bisogno di maggiore liberà per sprigionare le sue qualità.

    Di certo l'ormai probabile passaggio al 3-5-2 rischia di ridurre gli spazi per Alajbegovic, che col nuovo schieramento tattico potrebbe essere schiarato solamente alle spalle di un attaccante. O come seconda punta.

    Un ruolo però in cui la concorrenza è notevole considerato come a disposizione di Spalletti, oltre a Kolo Muani e Woltemade, ci siano anche il rientrante Boga e Nico Gonzalez.

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