Cosa scriveva De Roon sui social contro la Roma, il post tornato virale: "Mi dispiace, ho esagerato"

Il post è ancora lì, in bella mostra. Anche se sono passati più di tre anni. Così come sono ancora in bella mostra i commenti di risposta. Che no, non sono stati particolarmente teneri.
Tre anni dopo, Marten De Roon è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma dopo l'accordo-lampo degli ultimi giorni con l'Atalanta. E così quel post, datato 24 aprile 2023, è prepotentemente tornato di moda.
Il motivo? Prendeva di mira proprio i giallorossi. E in maniera un po' pesantuccia. Tanto che lo stesso olandese si è sentito in dovere di scusarsi con la sua nuova tifoseria per aver oltrepassato il limite.
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