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Lameck Banda LecceGetty
Antonio Torrisi

Cosa sta succedendo a Banda, dal mistero alle parole del Lecce: "Cominciamo a temere che possa essergli accaduto qualcosa"

Serie A
Lecce

Il club salentino parla della situazione legata al suo giocatore che, dopo aver disertato il ritiro, non ha fatto più avere sue notizie: "Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio".

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Naturalmente tutti noi speriamo che articoli del genere, presto, si rivelino allarmistici e che si sia trattato solo di un gran malinteso, ma la situazione di Lameck Banda inizia a preoccupare il mondo del calcio.

Da diverse settimane, infatti, il giocatore del Lecce non ha fatto più avere sue notizie al Lecce, proprietario del cartellino, e attualmente nessuno riesce a sapere né dove si trovi né quali siano i suoi piani per il futuro.

Anche il direttore sportivo del club salentino, Stefano Trinchera, ha parlato della situazione di Banda e di cosa possa essergli successo, iniziando ad affrontare il tema con toni più seri.

  • COSA È SUCCESSO A BANDA?

    Ricapitoliamo tutta la storia. Lameck Banda era atteso al ritiro del Lecce a metà luglio, ma non si è presentato. Inizialmente si pensava fosse una scelta legata al mercato, considerando anche gli interessamenti di alcuni club sul suo conto, ma dopo qualche giorno il club salentino, attraverso un comunicato, ha citato "problemi burocratici".

    "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia. L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027".

    Da lì in poi, comunque, nulla. O quasi.

    Banda, che si trovava in Zambia al momento dei problemi legati al visto (che gli hanno impedito di tornare in Italia), sarebbe stato fotografato all'aeroporto di Lusaka insieme alla moglie il 23 luglio scorso, ma da quel momento in poi è praticamente sparito dai radar.

    Nessuno sa dove si trova, nessuno: né i suoi compagni, né il suo agente. E la questione ha preoccupato anche il Lecce.

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  • COSA STA SUCCEDENDO A BANDA, COSA HA DETTO IL LECCE

    Il Lecce nelle ultime ore è intervenuto di nuovo parlando della vicenda di Lameck Banda attraverso il proprio direttore sportivo, Stefano Trinchera, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno.

    "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti: iniziamo tutti a essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio".

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  • COSA STA SUCCEDENDO A BANDA, C'ENTRA IL MERCATO O QUALCOS'ALTRO?

    Trinchera, nella stessa intervista, ha ammesso che in un primo momento sembrava poter c'entrare il mercato e le sue sirene, ma adesso non più.

    "La squadra che lo voleva è ormai andata oltre, facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro a questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce qualcosa, ma che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo", ha spiegato il direttore sportivo del Lecce.

    E in attesa di notizie legate a Banda, magari provenienti da Banda stesso, il mistero si infittisce.

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