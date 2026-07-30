Cosa sta succedendo a Banda, dal mistero alle parole del Lecce: "Cominciamo a temere che possa essergli accaduto qualcosa"

Ricapitoliamo tutta la storia. Lameck Banda era atteso al ritiro del Lecce a metà luglio, ma non si è presentato. Inizialmente si pensava fosse una scelta legata al mercato, considerando anche gli interessamenti di alcuni club sul suo conto, ma dopo qualche giorno il club salentino, attraverso un comunicato, ha citato "problemi burocratici".

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia. L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027".

Da lì in poi, comunque, nulla. O quasi.

Banda, che si trovava in Zambia al momento dei problemi legati al visto (che gli hanno impedito di tornare in Italia), sarebbe stato fotografato all'aeroporto di Lusaka insieme alla moglie il 23 luglio scorso, ma da quel momento in poi è praticamente sparito dai radar.

Nessuno sa dove si trova, nessuno: né i suoi compagni, né il suo agente. E la questione ha preoccupato anche il Lecce.