Corriere della Sera - Zhang pronto a cedere l'Inter: trattativa con investitori sauditi

Il presidente dell'Inter starebbe trattando la cessione del club in prima persona con un membro della dinastia regnante Al-Saud.

Possibile svolta saudita per l'Inter: è quanto emerge dall'indiscrezione lanciata dal 'Corriere della Sera' in merito alla trattativa per la cessione del club meneghino.

Negoziati che sarebbero condotti in prima persona dal presidente Steven Zhang, attualmente in Cina, a poco più di un mese dalla scadenza di restituzione del prestito concesso dal fondo Oaktree.

Possibili sviluppi da monitorare, in concomitanza con il lato sportivo che vede l'Inter sempre più a un passo dalla vittoria dello Scudetto della seconda stella.