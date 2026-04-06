Non è ancora finita la telenovela legata alla vincitrice dell'ultima edizione della Coppa d'Africa. Dopo la vittoria del Senegal sul campo e l'assegnazione della coppa al Marocco a tavolino, i primi hanno ottenuto il via libera per fare ricorso. A riportarlo è RMC Sport, secondo il quale poco prima del week end la federazione senegalese ha ricevuto la motivazione della decisione del comitato d'appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF). Questa decisione dà il via libera al Senegal per avviare il procedimento d'appello da presentare al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) contestando così la vittoria del Marocco a tavolino.
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Coppa d'Africa, il Senegal può presentare ricorso al TAS: la ricostruzione e cos'è successo col Marocco
"ABBIAMO ARBITRI SPECIALIZZATI PER QUESTE COSE"
Il direttore generale del TAS Matthieu Reeb ha commentato così la situazione: "Siamo perfettamente attrezzati per risolvere questo tipo di controversie, con l'aiuto di arbitri specializzati e indipendenti. Siamo consapevoli che le squadre e i tifosi desiderano conoscere la decisione finale il prima possibile, per questo faremo in modo che la procedura arbitrale si svolga nel modo più rapido possibile, nel rispetto del diritto di tutte le parti a un processo equo".
COS'E' SUCCESSO TRA MAROCCO E SENEGAL
A gennaio scorso il Senegal aveva vinto 1-0 la finale di Coppa d'Africa col Marocco, ma il risultato del campo è stato ribaltato a marzo assegnando il 3-0 a tavolino al Marocco dopo l'abbandono dal campo per circa 15 minuti da parte dei giocatori del Senegal, che avevano protestato così per un calcio di rigore assegnato agli avversari. La Commissione d'Appello della CAF ha applicato gli articoli 82 e 84 del regolamento, che prevedono la sconfitta a tavolino di una squadra se i calciatori si rifiutano di giocare o abbandonano il campo per più di dieci minuti senza autorizzazione da parte dell'arbitro. Secondo la ricostruzione, la decisione di lasciare il campo è stata promossa dall'allenatore senegalese Pape Thiaw, poi squalificato per due anni da ogni attività della CAF.
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