Coppa d'Africa, il Senegal può presentare ricorso al TAS: la ricostruzione e cos'è successo col Marocco

Il direttore generale del TAS Matthieu Reeb ha commentato così la situazione: "Siamo perfettamente attrezzati per risolvere questo tipo di controversie, con l'aiuto di arbitri specializzati e indipendenti. Siamo consapevoli che le squadre e i tifosi desiderano conoscere la decisione finale il prima possibile, per questo faremo in modo che la procedura arbitrale si svolga nel modo più rapido possibile, nel rispetto del diritto di tutte le parti a un processo equo".



