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Matteo Occhiuto

Conte il preferito, ma ad alto costo: ecco perchè Pioli è un candidato forte alla panchina della Juventus se salta Spalletti

Serie A
Juventus
L. Spalletti
S. Pioli
A. Conte
Calciomercato

Non sono l’allenatore di Lecce fra coloro che potrebbero sostituire in caso di esonero l’ex CT: occhio alla possibilità di vedere Pioli a Torino.

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La situazione in casa Juventus continua a ribollire. Luciano Spalletti sta preparando la squadra al match contro il Napoli che, vada come vada, sarà uno spartiacque. 

L’allenatore di Certaldo sa bene di non aver più molte possibilità di sbagliare e le ultime 3 partite prima della sosta rischiano di essere l’ultimo appello per lui.  

Da settimane, peraltro, viene accostato ai bianconeri il nome di Antonio Conte, sebbene la verità è che la Juve, al momento, non vorrebbe cambiare. 

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  • SPALLETTI RESTA SALDO

    Mandare in ritiro la squadra, come comunicato ieri dopo il confronto aspro con Carnevali, fa anche prender coscienza che, secondo il club, la vera responsabilità dei mancati risultati (-11 dal primo posto dopo 9 turni), sia frutto di un rendimento insufficiente dei calciatori.

    A Spalletti è stata confermata la fiducia, con la piena convinzione del board bianconero che non ci sia nessuno meglio di Luciano per la panchina.

  • L’OMBRA DI CONTE DA MESI

    L’ombra di Conte, però, è lì da mesi. Il nome evocato a ogni scivolone grave, il profilo che sembrerebbe essere la panacea di tutti i mali. Fra gli allenatori senza panchina è il più appetibile e non solo in ottica bianconera: ci ha pensato anche lo United, prima di scegliere di proseguire con Michael Carrick. Ma, a sorpresa, potrebbe anche non consumarsi, in caso di addio con Spalletti, il matrimonio bis fra Conte e la Vecchia Signora.

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  • OCCHIO A PIOLI (CHE VA IN TV)

    Una candidatura in risalita, infatti, è quella di Stefano Pioli. L’ex allenatore di Milan e Inter sta mordendo il freno da tempo: 11 mesi fa finì la sua avventura alla Fiorentina, in maniera peraltro non buona. Per questo è a caccia di riscatto e non è poi così impossibile immaginarlo alla Continassa. Nel frattempo, secondo quanto riporta tuttosport, Pioli sarà ospite a Sky domenica sera, al Club di Caressa, andando a commentare proprio…il post partita di Juve-Napoli.

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  • ANCHE I COSTI SONO UN TEMA

    A favore dell’arrivo di Pioli ci sono i costi. Spalletti ha un contratto piuttosto oneroso con la Juventus e, il suo esonero, nei termini economici previsti anche dal Settlement Agreement bianconero, sarebbe pesante. Tanto quando l’ingaggio di Conte, uno che raramente si accontenta: Pioli sarebbe un’alternativa low-cost per rimettersi in carreggiata (o almeno cercare di farlo) ma senza aggravare troppo il bilancio.

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