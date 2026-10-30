Conte il preferito, ma ad alto costo: ecco perchè Pioli è un candidato forte alla panchina della Juventus se salta Spalletti

La situazione in casa Juventus continua a ribollire. Luciano Spalletti sta preparando la squadra al match contro il Napoli che, vada come vada, sarà uno spartiacque.
L’allenatore di Certaldo sa bene di non aver più molte possibilità di sbagliare e le ultime 3 partite prima della sosta rischiano di essere l’ultimo appello per lui.
Da settimane, peraltro, viene accostato ai bianconeri il nome di Antonio Conte, sebbene la verità è che la Juve, al momento, non vorrebbe cambiare.
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