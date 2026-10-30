Conte il preferito, ma ad alto costo: ecco perchè Pioli è un candidato forte alla panchina della Juventus se salta Spalletti

Una candidatura in risalita, infatti, è quella di Stefano Pioli. L’ex allenatore di Milan e Inter sta mordendo il freno da tempo: 11 mesi fa finì la sua avventura alla Fiorentina, in maniera peraltro non buona. Per questo è a caccia di riscatto e non è poi così impossibile immaginarlo alla Continassa. Nel frattempo, secondo quanto riporta tuttosport, Pioli sarà ospite a Sky domenica sera, al Club di Caressa, andando a commentare proprio…il post partita di Juve-Napoli.