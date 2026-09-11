Come sta Manu Koné dopo l'infortunio in Champions e quando può tornare a disposizione di Gasperini

Lo stop di Manu Koné in Champions contro il Fenerbahce tiene in apprensione Gasperini e i tifosi della Roma.
Ma come sta il centrocampista francese e quali sono i tempi di recupero dall'infortunio.
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Lo stop di Manu Koné in Champions contro il Fenerbahce tiene in apprensione Gasperini e i tifosi della Roma.
Ma come sta il centrocampista francese e quali sono i tempi di recupero dall'infortunio.
Manu Koné è stato sostituito nel secondo tempo per un problema fisico, come rivelato anche da Gasperini nel post gara.
Problema al ginocchio, nello specifico, che sarà valutato giorno per giorno. Al momento, però, non sono previsti esami e questo fa intendere che l'infortunio non sia grave.
Un recupero per la sfida di campionato contro il Torino, che si giocherà lunedì prossimo, resta comunque improbabile.
Koné rimarrà a riposo e punterà a rientrare per l'ultima partita prima della sosta, il big match contro l'Inter del 19 settembre.
Per sostituirlo, contro il Torino, Gasperini sta valutando l'inserimento di Pisilli in mediana al fianco di Cristante.
L'italiano è in vantaggio su De Roon, ma è probabile che tra i due ci sarà staffetta nel corso della partita.
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