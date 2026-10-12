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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Come sta Calhanoglu: il cambio, la borsa del ghiaccio sul ginocchio e le ultime sull'infortunio

Serie A
Inter
H. Calhanoglu

Le ultime notizie sul recupero di Calhanoglu dopo il problema fisico accusato contro il Parma che aveva allarmato i tifosi nerazzurri.

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Era scattato l'allarme Calhanoglu dopo la sua uscita dal campo contro il Parma e la borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio.

Il turco era appena rientrato da un infortunio muscolare e i tifosi dell'Inter aveva iniziato nuovamente a preoccuparsi.

  • LA BORSA DEL GHIACCIO

    Preoccupazione alimentata dalla borsa del ghiaccio che il turco ha appoggiato sul ginocchio subito dopo la sua uscita dal campo intorno all'ora di gioco contro il Parma.

    "Non ho visto il ghiaccio. Sta bene. Ha fatto una gran partita di un'ora per migliorare la condizione", ha detto Chivu nel post partita.

  • NESSUN PROBLEMA FISICO

    La decisione di applicare la borsa del ghiaccio è stata in realtà una scelta precauzionale da parte dello staff medico nerazzurro.

    Sin dal primo momento, Calhanoglu non è apparso dolorante e la sua sostituzione era già stata programmata da Chivu per gestire al meglio le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati.


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  • CI SARA' GIA' CONTRO IL CLUB BRUGGE

    Alla ripresa degli allenamenti, Calhanoglu ha svolto regolarmente lavoro di scarico come tutti gli altri compagni che hanno giocato contro il Parma.

    Gli unici assenti erano Stones e Jones, che salteranno anche il Club Brugge in Champions, al contrario del turco che sarà regolarmente a disposizione e titolare nel centrocampo nerazzurro.

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