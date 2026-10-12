Come sta Calhanoglu: il cambio, la borsa del ghiaccio sul ginocchio e le ultime sull'infortunio

Era scattato l'allarme Calhanoglu dopo la sua uscita dal campo contro il Parma e la borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio.
Il turco era appena rientrato da un infortunio muscolare e i tifosi dell'Inter aveva iniziato nuovamente a preoccuparsi.
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Era scattato l'allarme Calhanoglu dopo la sua uscita dal campo contro il Parma e la borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio.
Il turco era appena rientrato da un infortunio muscolare e i tifosi dell'Inter aveva iniziato nuovamente a preoccuparsi.
Preoccupazione alimentata dalla borsa del ghiaccio che il turco ha appoggiato sul ginocchio subito dopo la sua uscita dal campo intorno all'ora di gioco contro il Parma.
"Non ho visto il ghiaccio. Sta bene. Ha fatto una gran partita di un'ora per migliorare la condizione", ha detto Chivu nel post partita.
La decisione di applicare la borsa del ghiaccio è stata in realtà una scelta precauzionale da parte dello staff medico nerazzurro.
Sin dal primo momento, Calhanoglu non è apparso dolorante e la sua sostituzione era già stata programmata da Chivu per gestire al meglio le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati.
Alla ripresa degli allenamenti, Calhanoglu ha svolto regolarmente lavoro di scarico come tutti gli altri compagni che hanno giocato contro il Parma.
Gli unici assenti erano Stones e Jones, che salteranno anche il Club Brugge in Champions, al contrario del turco che sarà regolarmente a disposizione e titolare nel centrocampo nerazzurro.
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