Nick Woltemade o Randal Kolo Muani? Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Insieme. Buona la seconda, in un Juventus-Rennes che in questo senso ha rappresentato una prima volta importante.
La prima dall'inizio della coppia d'attacco che coppia, fin qui, non era mai stata. O meglio: lo era stata, ma solo a partita in corso. L'ultima volta domenica, nel disastroso posticipo contro la Lazio. Mai dal primo minuto.
Come sono andati? In maniera opposta, sostanzialmente. Nel senso che Woltemade ha vissuto la notte migliore da quando è alla Juventus, mentre Kolo Muani ha continuato a vedere i soliti, vecchi fantasmi.
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