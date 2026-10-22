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Nick Woltemade Juventus GOAL HICGOAL
Stefano Silvestri

Come sono andati Woltemade e Kolo Muani in Juventus-Rennes: era la prima volta in coppia dall'inizio, il tedesco sempre più protagonista

Europa League
Juventus
Juventus vs Rennes
N. Woltemade
R. Kolo Muani

I due sono stati schierati dal primo minuto in coppia, però solo il tedesco ha convinto. Male invece il francese. Ma l'alleanza sul rigore del 2-2 è stata decisiva.

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Nick Woltemade o Randal Kolo Muani? Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Insieme. Buona la seconda, in un Juventus-Rennes che in questo senso ha rappresentato una prima volta importante.

La prima dall'inizio della coppia d'attacco che coppia, fin qui, non era mai stata. O meglio: lo era stata, ma solo a partita in corso. L'ultima volta domenica, nel disastroso posticipo contro la Lazio. Mai dal primo minuto.

Come sono andati? In maniera opposta, sostanzialmente. Nel senso che Woltemade ha vissuto la notte migliore da quando è alla Juventus, mentre Kolo Muani ha continuato a vedere i soliti, vecchi fantasmi.


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  • Woltemade Juventus RennesGetty Images

    WOLTEMADE SI PRENDE LA JUVENTUS

    Woltemade è stato l'uomo copertina della Juventus. Sin dai primi minuti, sin da quando cioè ha mandato perfettamente in porta Celik con un'imbucata, guardando il turco incrociare imparabilmente alle spalle di Samba.

    Sempre l'ex Newcastle, alla fine, ha salvato la squadra di Spalletti dalla seconda sconfitta interna in pochi giorni: freddissimo - e centralissimo - il calcio di rigore con cui ha battuto per la seconda volta Samba, penalty concesso dal danese Krogh per un netto fallo di mano in area dell'ex romanista Reynolds.

    Non solo: Woltemade, che in realtà aveva aperto la propria partita con un poco promettente destro sporco a lato, si è reso pericoloso anche di testa, sfiorando in un paio di occasioni la doppietta e la rete del 3-2.

  • KOLO MUANI NON SI RISCATTA

    Niente da fare, invece, per Kolo Muani. Ancora una volta il francese, che a cavallo della sosta sembrava finalmente aver ingranato, è ricaduto nei problemi di sempre.

    Fondamentalmente evanescente l'ex attaccante di PSG e Tottenham, che davanti ha combinato pochissimo. Di fatto, non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti dell'area di rigore del Rennes.

    Un suo appoggio sbagliato in ripartenza, uno dei non pochi errori di una prestazione poco qualitativa, ha portato ai soliti mugugni dell'Allianz Stadium. E Spalletti ha deciso di toglierlo a una decina di minuti dalla fine, inserendo al suo posto Boga.

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  • Woltemade Kolo MuaniGetty Images

    INTESA DA RIVEDERE

    Per quanto riguarda l'intesa tra i due attaccanti, lavori in corso: per avere giudizi positivi meglio ripassare in un secondo momento.

    Woltemade ha giocato qualche metro arretrato rispetto a Kolo Muani, più da secondo trequartista assieme a McKennie. Ha mandato in porta Celik e ha segnato, come detto. Ma non ha mai trovato il modo di servire il francese.

    I due si sono cercati poco e si sono trovati ancora meno negli 80 minuti in cui Kolo Muani è rimasto sul terreno di gioco. Più per demerito di quest'ultimo, va detto.

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  • L'EPISODIO DEL RIGORE

    Woltemade e Kolo Muani, a dire il vero, a loro modo un segno nel pareggio lo hanno lasciato. Anche se non tutti se ne sono accorti.

    È accaduto in occasione del calcio di rigore del 2-2, quello che ha tenuto in piedi la Juventus. Sembrava dovesse batterlo Kolo Muani, aveva il pallone in braccio, poi Woltemade se l'è fatto consegnare e sul dischetto c'è andato lui. Senza tradire e beffando Samba con un'esecuzione centrale.

    I due hanno dato vita a una sorta di alleanza: Kolo Muani ha accettato di buon grado di cedere il pallone del rigore a Woltemade. Rivelando anche che il rigorista bianconero, con i due in campo contemporaneamente, è il tedesco.

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