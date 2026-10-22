Woltemade e Kolo Muani, a dire il vero, a loro modo un segno nel pareggio lo hanno lasciato. Anche se non tutti se ne sono accorti.

È accaduto in occasione del calcio di rigore del 2-2, quello che ha tenuto in piedi la Juventus. Sembrava dovesse batterlo Kolo Muani, aveva il pallone in braccio, poi Woltemade se l'è fatto consegnare e sul dischetto c'è andato lui. Senza tradire e beffando Samba con un'esecuzione centrale.

I due hanno dato vita a una sorta di alleanza: Kolo Muani ha accettato di buon grado di cedere il pallone del rigore a Woltemade. Rivelando anche che il rigorista bianconero, con i due in campo contemporaneamente, è il tedesco.