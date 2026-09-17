Come la Roma è diventata la prima rivale dell'Inter per lo Scudetto: investimenti mirati, cessioni bloccate e il fattore Gasperini

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Dodici punti su dodici nelle prime quattro giornate (come l'Inter), dodici goal fatti (uno in meno rispetto all'Inter) e migliore difesa del campionato con una rete subita (addirittura cinque in meno dell'Inter).
I numeri sono chiarissimi e dicono che la Roma, oggi, è la rivale più credibile dei campioni d'Italia in carica nella corsa Scudetto.
Certo è prestissimo per dare sentenze anche perché il Como è in crescita. E volendo anche Napoli, Milan e Juventus avrebbero modo e tempo per tornare gioco.
Ma la sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico attualmente è il meglio che il calcio italiano possa offrire. Ma soprattutto servirà a dirci quanto sia ancora grande il divario tra Roma e Inter.