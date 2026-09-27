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Lelio Donato

Come gioca la Turchia di Montella, modulo e formazione contro l'Italia: chi sostituisce gli infortunati Calhanoglu e Yildiz

UEFA Nations League A
Turchia
Turchia vs Italia
Italia

Nonostante la deludente spedizione ai Mondiali sulla panchina della Turchia è stato confermato Vincenzo Montella e la sua nazionale prosegue sulla strada della continuità, ma contro l'Italia ci sarà qualche assenza pesante.

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Sulla strada dell'Italia in Nations League c'è la Turchia di Vincenzo Montella.

Gli Azzurri, dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio, cercano punti sul campo del Bursaspor per invertire subito la rotta.

L'avversario però non è di quelli più morbidi sia per il valore complessivo della rosa a disposizione di Montella, che per la voglia di riscatto che anima la Turchia, reduce da un Mondiale deludente ed a sua volta sconfitta nella prima giornata dalla Francia.

Ma come gioca oggi la Turchia di Montella? E chi sostituirà gli infortunati Calhanoglu e Yildiz contro l'Italia?

  • COME GIOCA LA TURCHIA DI MONTELLA

    Come gioca oggi la Turchia?

    Vincenzo Montella, al debutto in Nations League, ha schierato la sua squadra con una difesa a tre guidata ancora da Merih Demiral.

    Lo juventino Celik ha giocato titolare come braccetto destro mentre a completare il reparto sul centrosinistra c'era Bardakci.

    La punta centrale della Turchia è Yilmaz, alle sue spalle solitamente agiscono Arda Guler e Kenan Yildiz, ma il giocatore bianconero è out per infortunio e ovviamente non ci sarà neppure contro l'Italia.

    Così come sarà assente Hakan Calhanoglu, anche lui non convocato causa problema muscolare accusato prima della sosta con l'Inter.

    Contro l'Italia, inoltre, Montella dovrà rinunciare anche al portiere titolare Cakir che è stato espulso nella prima giornata di Nations League: al suo posto tra i pali dovrebbe andare Bayindir.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU E YILDIZ

    I grandi assenti della Turchia contro l'Italia, come detto, saranno soprattutto tre.

    Detto del portiere Cakir, espulso nella prima giornata di Nations League e dunque squalificato, non ci saranno due protagonisti del nostro campionato ovvero Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz. Solitamente entrambi titolari fissi nell'undici di Montella. Ma chi giocherà al loro posto?

    L'assenza più pesante è probabilmente quella dell'interista anche perché, di fatto, nella rosa della Turchia non c'è un giocatore con le sue stesse caratteristiche. In mezzo al campo dovrebbero giocare Yuksek e Ozcan.

    Mentre sulla trequarti insieme ad Arda Guler potrebbe agire Akturkoglu, 27enne attaccante del Fenerbahce, che di fatto prenderà il posto di Yildiz.

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  • UN MONDIALE DELUDENTE

    Se l'Italia non si è neppure qualificata agli ultimi Mondiali, la Turchia è stata una delle più grandi delusioni della rassegna iridata.

    Nonostante il talento a sua disposizione soprattutto dalla trequarti in su, infatti, la nazionale allenata da Vincenzo Montella è stata eliminata già al primo turno.

    La Turchia è stata sconfitta nelle prime due giornate dei Mondiali da Australia e Paraguay, peraltro senza riuscire a segnare neppure un goal. Rendendo così inutile l'ultima partita poi vinta per 3-2 contro gli Stati Uniti.

    La nazionale guidata da Montella nelle ultime gare ufficiali ha palesato difficoltà soprattutto in fase offensiva visto che ha trovato la via della rete solo in una delle ultime quattro partite giocate.

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  • LA FIDUCIA IN MONTELLA

    Il cammino della Turchia ai Mondiali dunque è stato molto deludente, ma la Federcalcio locale ha comunque confermato la fiducia in Vincenzo Montella.

    Arrivato nel settembre 2023, Montella ha guidato la Turchia agli Europei del 2024 dove era stata eliminata ai quarti di finale. Poi ha superato i playoff mondiali battendo il Kosovo.

    La qualificazione era già stata un risultato significativo per la Turchia che non riusciva a centrarla addirittura da 24 anni.

    Ecco perché, nonostante l'ultimo posto nel girone e l'immediata eliminazione, la federazione turca ha deciso di proseguire con Montella chiamato ora però a migliorare i risultati in Nations League e centrare la qualificazione ai prossimi Europei.

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