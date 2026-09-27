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Sulla strada dell'Italia in Nations League c'è la Turchia di Vincenzo Montella.
Gli Azzurri, dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio, cercano punti sul campo del Bursaspor per invertire subito la rotta.
L'avversario però non è di quelli più morbidi sia per il valore complessivo della rosa a disposizione di Montella, che per la voglia di riscatto che anima la Turchia, reduce da un Mondiale deludente ed a sua volta sconfitta nella prima giornata dalla Francia.
Ma come gioca oggi la Turchia di Montella? E chi sostituirà gli infortunati Calhanoglu e Yildiz contro l'Italia?