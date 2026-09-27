I grandi assenti della Turchia contro l'Italia, come detto, saranno soprattutto tre.

Detto del portiere Cakir, espulso nella prima giornata di Nations League e dunque squalificato, non ci saranno due protagonisti del nostro campionato ovvero Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz. Solitamente entrambi titolari fissi nell'undici di Montella. Ma chi giocherà al loro posto?

L'assenza più pesante è probabilmente quella dell'interista anche perché, di fatto, nella rosa della Turchia non c'è un giocatore con le sue stesse caratteristiche. In mezzo al campo dovrebbero giocare Yuksek e Ozcan.

Mentre sulla trequarti insieme ad Arda Guler potrebbe agire Akturkoglu, 27enne attaccante del Fenerbahce, che di fatto prenderà il posto di Yildiz.