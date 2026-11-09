Come gioca il Sassuolo con D'Aversa: probabile formazione, modulo e titolari

Nelle ultime due esperienze in Serie A, tra Torino ed Empoli, D'Aversa ha sempre utilizzato la difesa a 3.

Aquilani, nell'ultima partita pre esonero, ha schierato il Sassuolo per la prima volta con il 3-5-2 dopo aver alternato sempre 4-3-3 e 4-2-3-1 in questo inizio di stagione.

Del resto la rosa del Sassuolo ha i giocatori per interpretare un modulo con la difesa a 3, quindi D'Aversa potrebbe anche proseguire nel cambiamento provato da Aquilani per dare una scossa alla squadra.

D'Aversa ha comunque dimostrato in carriera di variare i moduli in base alle caratteristiche della rosa. Nelle sue precedenti esperienze a Lecce e Parma, infatti, ha utilizzato quasi sempre il 4-3-3.