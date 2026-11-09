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Torino FC v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Come gioca il Sassuolo con D'Aversa: probabile formazione, modulo e titolari

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Il Sassuolo ha scelto Roberto D'Aversa come sostituto di Aquilani per la panchina: cosa cambia e come giocheranno i neroverdi.

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Ufficializzato l'esonero di Aquilani, il Sassuolo riparte affidando la panchina a Roberto D'Aversa.

Il tecnico è reduce da un'altra esperienza a stagione in corso, quella al Torino, conclusasi al termine dell'ultimo campionato.

Ma cosa cambia con l'arrivo di D'Aversa? E come giocherà il Sassuolo?

  • CAMBIO MODULO E DIFESA A 3?

    Nelle ultime due esperienze in Serie A, tra Torino ed Empoli, D'Aversa ha sempre utilizzato la difesa a 3.

    Aquilani, nell'ultima partita pre esonero, ha schierato il Sassuolo per la prima volta con il 3-5-2 dopo aver alternato sempre 4-3-3 e 4-2-3-1 in questo inizio di stagione.

    Del resto la rosa del Sassuolo ha i giocatori per interpretare un modulo con la difesa a 3, quindi D'Aversa potrebbe anche proseguire nel cambiamento provato da Aquilani per dare una scossa alla squadra.

    D'Aversa ha comunque dimostrato in carriera di variare i moduli in base alle caratteristiche della rosa. Nelle sue precedenti esperienze a Lecce e Parma, infatti, ha utilizzato quasi sempre il 4-3-3.

  • I TITOLARI CON D'AVERSA

    A livello di titolari non dovrebbe cambiare molto con l'arrivo di D'Aversa.

    A sinistra potrebbe avere maggiore minutaggio Obrador, che il tecnico ha già allenato a Torino nella scorsa stagione. Mentre a destra occhio al rilancio di Cinquegrano, messo inspiegabilmente da parte da Aquilani dopo un grande inizio di campionato.

    Per il resto D'Aversa proverà a ridare linfa ai senatori della squadra come Idzes, Thorstvedt e Berardi, imprescindibili per risalire la classifica e ritrovare fiducia. In porta dovrebbe rimanere Turati, tra i migliori del Sassuolo in questo periodo negativo.

    E attenzione a Bowie, che potrebbe essere una variante interessante per l'attacco. Le squadre di D'Aversa hanno spesso dato il meglio con una punta strutturata.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL SASSUOLO

    Con il 4-3-3: Turati; Cinquegrano, Walukiewicz, Idzes, Doig (Obrador); Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito (Bowie), Laurienté.

    Con il 3-4-2-1: Turati; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes; Cinquegrano, Thorstvedt, Matic, Doig (Obrador); Berardi, Laurienté; Esposito (Bowie).

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