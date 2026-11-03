"Ci siamo rotti le palle", le scuse di Barella: cosa si sono detti i giocatori dell'Inter dopo il derby perso col Milan

Marcus Thuram non si è nascosto alla vigilia di Feyenoord-Inter: “Ci siamo detti le cose in faccia come nelle famiglie, sarebbe stato grave far finta che i problemi non ci fossero”. Ma cosa si sono detti davvero i giocatori di Cristian Chivu? Ci pensa La Gazzetta dello Sport a fornire un virgolettato: “Ci siamo rotti le p… di regalare le partite” sarebbe stato secondo la Rosea uno degli slogan condivisi dai giocatori. Le false partenze sarebbero condizionate da una mancanza di attenzione e concentrazione.