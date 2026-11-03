40 giornate di campionato, 3 sconfitte, tutte e tre contro la stessa squadra, il Milan. I derby per l'Inter sono ormai una ferita aperta, come lo erano per i cugini nel ciclo precedente, ma l'ultimo, perso per 3-1 con tutte le reti nel primo tempo, ha segnato un prima e un dopo, qualcosa che in casa nerazzurra si augurano possa essere una svolta positiva.
"Ci siamo rotti le palle", le scuse di Barella: cosa si sono detti i giocatori dell'Inter dopo il derby perso col Milan
PARTITE REGALATE, ALMENO IN PARTE
Marcus Thuram non si è nascosto alla vigilia di Feyenoord-Inter: “Ci siamo detti le cose in faccia come nelle famiglie, sarebbe stato grave far finta che i problemi non ci fossero”. Ma cosa si sono detti davvero i giocatori di Cristian Chivu? Ci pensa La Gazzetta dello Sport a fornire un virgolettato: “Ci siamo rotti le p… di regalare le partite” sarebbe stato secondo la Rosea uno degli slogan condivisi dai giocatori. Le false partenze sarebbero condizionate da una mancanza di attenzione e concentrazione.
IL MEA CULPA DI BARELLA
Sempre a quanto si legge, Nicolò Barella avrebbe ammesso davanti ai compagni di aver sbagliato la valutazione del pericolo in occasione del 3-1, causando la punizione convertita in goal da Moreira. Certi errori di superficialità, avrebbe sottolineato il vice capitano, non sono accettabili in squadre ambiziose. Così come gli individualismi, e qui il riferimento dovrebbe essere ai contratti di Dimarco e Calhanoglu, e i musi lunghi per le scelte tecniche.
LE REAZIONI NON BASTANO
Pur reagendo sempre in maniera apprezzabile, come dimostra il fatto che il Milan ha avuto bisogno di una grande parta di Maignan su Spence per evitare il 2-2, la squadra tende ad abbassare la tensione, inebriata dalla propria forza. E' un tasto sul quale Chivu dovrà battere con insistenza nelle prossime settimane.
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