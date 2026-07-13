Choc in Olanda, è morto l'arbitro Rob Dieperink: era stato escluso dai Mondiali dopo le accuse di violenza sessuale su un minore

Dieperink, che oltre al calcio ricopriva anche il ruolo di dirigente distrettuale del comune di Berkelland, era attivo come arbitro dal 2011/12 e ha diretto la sua prima partita in Eredivisie nel 2017. Complessivamente ha arbitrato 284 volte a livello professionistico.

Il 2024 è stato il suo anno d'oro: è stato incluso nella squadra arbitrale degli Europei, ha partecipato ai Giochi Olimpici e ha ricoperto il ruolo di AVAR nella finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen.