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Rob DieperinkImago
Stefano Silvestri

Choc in Olanda, è morto l'arbitro Rob Dieperink: era stato escluso dai Mondiali dopo le accuse di violenza sessuale su un minore

Olanda

Il calcio olandese piange la scomparsa di uno dei suoi direttori di gara, trovato senza vita nella propria abitazione all'età di 38 anni. Le accuse a suo carico erano cadute per mancanza di prove.

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Pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Jayden Adams, giocatore che aveva appena partecipato ai Mondiali con il Sudafrica, il calcio piange la morte di un altro suo elemento: l'arbitro Rob Dieperink.

Il direttore di gara olandese è stato trovato senza vita nella propria abitazione. La morte è stata confermata in un comunicato dalla KNVB, la Federazione locale.

Negli scorsi mesi Dieperink era finito sulle prime pagine dei giornali non solo olandesi, ma anche europei e mondiali, per un episodio che gli era costato la partecipazione ai Mondiali: una presunta violenza sessuale nei confronti di un minore, accusa poi caduta per mancanza di prove.


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  • IL CORDOGLIO DELLA KNVB

    "Con la scomparsa di Rob - ha scritto la KNVB sul proprio sito - la comunità arbitrale perde un arbitro stimato con esperienza internazionale, ma soprattutto, perdiamo un ottimo collega. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli erano cari. Auguriamo loro tanta forza e sostegno nell'affrontare questa grande perdita".

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  • LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE

    Dieperink ha visto la propria vita e la propria carriera cambiare ad aprile. E precisamente dopo la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina, vinta 3-0 dagli inglesi.

    Dopo quella partita, che lo aveva visto protagonista come VAR, Dieperink è stato arrestato a Londra venendo accusato di tre reati: tra questi anche violenza sessuale nei confronti di un minore.

    Tutte le accuse sono successivamente cadute per mancanza di prove. Ma l'episodio ha segnato profondamente Dieperink, anche per quel che è accaduto in seguito.

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  • L'ESCLUSIONE DAL MONDIALE

    Dieperink si sarebbe dovuto recare in Nord America per i Mondiali: solitamente era lui il VAR di riferimento del connazionale Danny Makkelie, l'arbitro più prestigioso d'Olanda.

    A seguito delle accuse, però, la FIFA ha deciso di escluderlo dalla partecipazione alla competizione. Al suo posto è stato chiamato il francese Willy Delajod.

    Non solo: anche la KNVB ha deciso di non impiegare Dieperink al termine della scorsa annata. Il suo rientro, una volta cadute le accuse, era programmato per la nuova stagione.

    "Tutto questo ha avuto un impatto enorme - diceva il responsabile arbitrale Raymond van Meenen a ESPN - Ora sta abbastanza bene e vogliamo fornirgli il massimo supporto durante tutto il percorso di recupero. Tutto è finalizzato al suo ritorno in campo e come VAR dopo l'estate".

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  • LA CARRIERA DI DIEPERINK

    Dieperink, che oltre al calcio ricopriva anche il ruolo di dirigente distrettuale del comune di Berkelland, era attivo come arbitro dal 2011/12 e ha diretto la sua prima partita in Eredivisie nel 2017. Complessivamente ha arbitrato 284 volte a livello professionistico.

    Il 2024 è stato il suo anno d'oro: è stato incluso nella squadra arbitrale degli Europei, ha partecipato ai Giochi Olimpici e ha ricoperto il ruolo di AVAR nella finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen.

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