Choc in Olanda, è morto l'arbitro Rob Dieperink: era stato escluso dai Mondiali dopo le accuse di violenza sessuale su un minore

Pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Jayden Adams, giocatore che aveva appena partecipato ai Mondiali con il Sudafrica, il calcio piange la morte di un altro suo elemento: l'arbitro Rob Dieperink.
Il direttore di gara olandese è stato trovato senza vita nella propria abitazione. La morte è stata confermata in un comunicato dalla KNVB, la Federazione locale.
Negli scorsi mesi Dieperink era finito sulle prime pagine dei giornali non solo olandesi, ma anche europei e mondiali, per un episodio che gli era costato la partecipazione ai Mondiali: una presunta violenza sessuale nei confronti di un minore, accusa poi caduta per mancanza di prove.
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