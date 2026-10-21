Chivu dopo Inter-Shakhtar: "Ce lo meritavamo, la Champions è stata problematica nell'ultimo anno"

"Abbiamo avuto un buon approccio, poi ci siamo fatti prendere da un po' di braccetto e preoccupazione. Le ultime sconfitte hanno lasciato qualche traccia: avevamo bisogno di fare una partia seria e sapevamo che non era semplice. I tre cambi prima del 60' hanno dato più energia ed entusiasmo, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo fatto vedere che sappiamo soffrire e siamo stati fortunati a non prendere goal. Quando rimani in 10 in Champions League, ma in qualsiasi partita, non è mai semplice. Abbiamo faticato anche in 11, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto qualche corsa in più. Abbiamo alzato il livello di responsabilità che serve in queste partite. Sono felice per i ragazzi: ce lo meritavamo perché la Champions League è stata problematica nell'ultimo anno. Spero che questa vittoria ridia l'entusiasmo in Champions".