L'Inter ha vinto soffrendo in dieci dal 69' per l'esplusione di Bastoni contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri hanno portato a casa i primi tre, fondamentali, punti per la League Phase di Champions League. La squadra di Cristian Chivu ha reagito all'episodio del cartellino rosso trovando, al 77' il goal decisivo con Carlos Augusto. Al termine dell'incontro ha parlato, ai microfoni di Amazon Prime Video, l'allenatore nerazzurro.
Chivu dopo Inter-Shakhtar: "Ce lo meritavamo, la Champions è stata problematica nell'ultimo anno"
RITROVARE ENTUSIASMO
"Abbiamo avuto un buon approccio, poi ci siamo fatti prendere da un po' di braccetto e preoccupazione. Le ultime sconfitte hanno lasciato qualche traccia: avevamo bisogno di fare una partia seria e sapevamo che non era semplice. I tre cambi prima del 60' hanno dato più energia ed entusiasmo, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo fatto vedere che sappiamo soffrire e siamo stati fortunati a non prendere goal. Quando rimani in 10 in Champions League, ma in qualsiasi partita, non è mai semplice. Abbiamo faticato anche in 11, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto qualche corsa in più. Abbiamo alzato il livello di responsabilità che serve in queste partite. Sono felice per i ragazzi: ce lo meritavamo perché la Champions League è stata problematica nell'ultimo anno. Spero che questa vittoria ridia l'entusiasmo in Champions".
LA SCELTA SUL PORTIERE
"Tengo a tutti i miei tre portieri perché sono bravissimi. Non posso essere molto drastico nell'esprimere verdetti su qualche errore. So che il portiere viene sempre messo in prima pagina e in piazza uando sbaglia, ma il mio compito è dare serenità e fiducia. La do a Pepo, come la do a Provedel e Di Gennaro. Le stagioni sono lunghe e c'è bisogno di tutti".
ELOGI PER TUTTI
"Mkhitaryan ha un'esperienza e un'energia che ci dà tanto con il suo modo di accettare determinate cose. E' un esempio per tutti. Ma oggi voglio premiare tutti, anche chi non è subentrato. Tengo anche a Pio che volevo far entrare, ma una volta rimasti in 10 avevamo bisogno di attaccare di più la profondità. Siamo tutti stanchi perché ci tenevamo e a volte anche vincere non esprimendo un bel gioco credo dia tanto".
LE SCELTE DI FORMAZIONE
A Sky Sport ha poi spiegato le scelte iniziali: "Abbiamo solo tre difensori centrali e Carlos aggiunto. Abbiamo scelto un po' di palleggio, volevamo trovare il cambio gioco. Abbiamo scelto di avere più gioco di posizione con Akanji e speravamo di avere mobilità da Carlos. Eravamo preoccupati delle loro ripartenze. E abbiamo scelto Spence per avere gamba in ripartenza e copertura. Volevamo far riposare Bisseck finché non recuperano gli altri. E qualche scelta la dobbiamo fare"
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