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ChivuGetty Images
Michael Di Chiaro

Chivu dopo Inter-Cagliari: "Qualificazione alla Champions raggiunta, ora guardiamo avanti"

Serie A
Inter vs Cagliari
Inter
Cagliari

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria di San Siro contro i sardi: Ho scherzato sull'obiettivo Champions? Mica tanto. Ero solo ironico ma non scherzavo. Siamo contenti che sia matematico ora".

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L'Inter non sbaglia, batte il Cagliari 3-0 a San Siro e si avvicina sempre di più alla conquista dello Scudetto numero 21 della sua storia.


Un tricolore sempre più vicino e che porta, inevitabilmente, firma di Cristian Chivu.

Di seguito ecco le parole del tecnico nerazzurro a DAZN.

  • INTER MATEMATICAMENTE IN CHAMPIONS

    "Ho scherzato su obiettivo Champions? Mica tanto. Ero solo ironico ma non scherzavo. Siamo contenti che sia matematico ora il posto Champions. Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa e non era semplice, non bisogna dimenticarlo. Hanno messo la faccia, hanno sempre reagito, hanno sempre provato a mantenere quello che hanno costruito in questi anni. Con tanta rabbia. La Champions? Non è mai semplice, affronti avversari di un certo livello, soprattutto le inglesi. Si rinforzano ogni anno, spendono una marea di soldi per mantenere questo. Non è detto che si possa arrivare fino in fondo, abbiamo mille esempi. Vogliamo essere competitivi anche in Champions, vogliamo essere sul pezzo anche in Champions, l'obiettivo è sempre qualificarsi a quella coppa, non è uno scherzo quando si parla di questo obiettivo. Tutti vogliono giocare la Champions".

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  • IL RINNOVO

    "Rinnovo? Non ho mai parlato di queste cose con la società, ero occupato con l'obiettivo qualificazione in Champions, non c'era tempo di parlare di questo. Non sono scaramantico ma voglio continuare a pensare al campo e non al mio futuro"

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  • "COME VEDO I GIOCATORI? COL TELEFONO IN MANO"

    "Come vedo i giocatori? Li vedo poco in realtà perché stanno sempre a testa bassa con il telefono in mano. Io li chiamo generazione 'una mano' perché una è sempre occupata con questo telefono. Grazie a Dio, ora è matematico l'obiettivo Champions e ora guardiamo avanti, cercando di essere competitivi fino in fondo"

  • LA CHAMPIONS

    "Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa e non era semplice, non bisogna dimenticarlo. Hanno messo la faccia, hanno sempre reagito, hanno sempre provato a mantenere quello che hanno costruito in questi anni. Con tanta rabbia. La Champions? Non è mai semplice, affronti avversari di un certo livello, soprattutto le inglesi. Si rinforzano ogni anno, spendono una marea di soldi per mantenere questo. Non è detto che si possa arrivare fino in fondo, abbiamo mille esempi. Vogliamo essere competitivi anche in Champions, vogliamo essere sul pezzo anche in Champions, l'obiettivo è sempre qualificarsi a quella coppa, non è uno scherzo quando si parla di questo obiettivo. Tutti vogliono giocare la Champions"

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  • LE PAROLE A DAZN

    Chivu, dopo Inter-Cagliari, ha parlato anche ai microfoni di DAZN:

    "Ci siamo scoperti insieme con la società, l'Inter mi ha accolto nel 2007, sono 19 anni che sono in questa meravigliosa società. La fiducia l'ho sentita dal primo giorno. Arriverà tempo di pensare al mio futuro ma oggi mi sto concentrando molto per finire una stagione importante"

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