Chivu dopo Inter-Cagliari: "Qualificazione alla Champions raggiunta, ora guardiamo avanti"

"Ho scherzato su obiettivo Champions? Mica tanto. Ero solo ironico ma non scherzavo. Siamo contenti che sia matematico ora il posto Champions. Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle la stagione scorsa e non era semplice, non bisogna dimenticarlo. Hanno messo la faccia, hanno sempre reagito, hanno sempre provato a mantenere quello che hanno costruito in questi anni. Con tanta rabbia. La Champions? Non è mai semplice, affronti avversari di un certo livello, soprattutto le inglesi. Si rinforzano ogni anno, spendono una marea di soldi per mantenere questo. Non è detto che si possa arrivare fino in fondo, abbiamo mille esempi. Vogliamo essere competitivi anche in Champions, vogliamo essere sul pezzo anche in Champions, l'obiettivo è sempre qualificarsi a quella coppa, non è uno scherzo quando si parla di questo obiettivo. Tutti vogliono giocare la Champions".