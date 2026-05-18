Chi sono Larry e David Ellison: il patrimonio della famiglia interessata al Milan e i rapporti tra RedBird e Paramount-Skydance

Secondo Milano Finanza, tra i soggetti interessati all’ingresso nel Milan ci sarebbe la famiglia Ellison. A guidarla è Larry Ellison, fondatore di Oracle e tra gli uomini più ricchi al mondo.

Forbes stima il suo patrimonio in circa 290 miliardi di dollari, cifra che lo colloca stabilmente ai vertici della classifica globale dei miliardari.

Il figlio David Ellison, 42 anni, è il fondatore di Skydance Media e diventerà presidente e amministratore delegato di Paramount dopo il completamento della fusione tra Skydance e Paramount, approvata dalla Federal Communications Commission statunitense.

David Ellison ha lasciato la scuola di cinema della University of Southern California per tentare inizialmente la carriera da attore, prima di affermarsi come produttore hollywoodiano.

Con Skydance ha costruito una delle principali società cinematografiche americane, producendo franchise di successo come Mission Impossible, Star Trek e Top Gun: Maverick, film che gli è valso anche una candidatura all’Oscar come miglior film. L’accordo di fusione con Paramount ha valutato Skydance 4,75 miliardi di dollari.