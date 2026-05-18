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Alessandro De Felice

Chi sono Larry e David Ellison: il patrimonio della famiglia interessata al Milan e i rapporti tra RedBird e Paramount-Skydance

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RedBird valuta l’ingresso di un socio di minoranza: sul tavolo la famiglia Ellison, tra Oracle, Skydance e il colosso Paramount.

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Il futuro del Milan passa anche dagli Stati Uniti e dagli equilibri finanziari che legano sport, media e tecnologia.

Gerry Cardinale, presente ieri a Genova accanto alla squadra di Allegri, sta lavorando non solo alla riorganizzazione societaria in vista della prossima stagione, ma anche all’ipotesi di aprire il capitale del club a un socio di minoranza.

Secondo quanto riferito da Milano Finanza, il fondatore di RedBird non avrebbe intenzione di cedere il controllo del Milan, ma starebbe valutando la vendita di una quota minoritaria della società rossonera.

In questo scenario emerge il nome della famiglia Ellison, uno dei nuclei imprenditoriali più potenti degli Stati Uniti, già legato a Cardinale da rapporti consolidati da oltre quindici anni.

  • MILAN E PROGETTO REDBIRD

    La strategia di RedBird ruota attorno alla crescita economica del club e all’aumento del suo valore patrimoniale.

    Milano Finanza riferisce che la valutazione del Milan oggi si aggira intorno a 1,6 miliardi di euro, ma potrebbe salire fino a 3-4 miliardi con la realizzazione del nuovo stadio.

    Un tema centrale per Cardinale, che negli ultimi mesi ha ribadito pubblicamente la necessità di riportare il club stabilmente in Champions League, sia per ragioni sportive sia economiche.

    L’accesso alla massima competizione europea garantirebbe al Milan almeno 38,5 milioni di euro tra market pool televisivo, ranking UEFA e bonus di partecipazione.

    Il direttore finanziario rossonero Stefano Cocirio ha spiegato che la Champions può generare “dai 60 ai 90 milioni di fatturato”, considerando premi UEFA, ricavi da ticketing e introiti commerciali.

    In un’intervista al Corriere della Sera, lo stesso Cardinale ha definito l’eventuale mancata qualificazione “un fallimento”, sottolineando comunque di aver sempre reinvestito nel club ogni guadagno prodotto.

    Dal 2023, secondo Milano Finanza, RedBird ha investito oltre 400 milioni di euro sul mercato per rafforzare la rosa. Ma il progetto del fondo statunitense va oltre il semplice risultato sportivo e punta a costruire un modello di sviluppo commerciale basato sull’espansione globale del marchio Milan.

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  • STADIO NUOVO E CRESCITA DEL MILAN

    Il nodo centrale resta quello dello stadio di proprietà. Il nuovo impianto da 71.500 posti, progettato dagli studi Foster + Partners e Manica e sostenuto finanziariamente da Goldman Sachs, JP Morgan, Banco BPM e BPER Banca, potrebbe generare ricavi aggiuntivi stimati in circa 180 milioni di euro.

    Sul progetto pesano ancora le autorizzazioni amministrative e l’indagine della Procura di Milano sui rapporti tra Comune e club per la vendita delle aree, ma un’eventuale inaugurazione entro il 2030 cambierebbe radicalmente il valore economico del Milan.

    Le stime riportate da Milano Finanza indicano una possibile crescita della valutazione fino a 3-4 miliardi di euro.

    In questo contesto si inserisce la ricerca di un alleato strategico internazionale, capace di sostenere economicamente e commercialmente la crescita del club senza modificare il controllo di RedBird.


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  • CHI SONO LARRY E DAVID ELLISON

    Secondo Milano Finanza, tra i soggetti interessati all’ingresso nel Milan ci sarebbe la famiglia Ellison. A guidarla è Larry Ellison, fondatore di Oracle e tra gli uomini più ricchi al mondo.

    Forbes stima il suo patrimonio in circa 290 miliardi di dollari, cifra che lo colloca stabilmente ai vertici della classifica globale dei miliardari.

    Il figlio David Ellison, 42 anni, è il fondatore di Skydance Media e diventerà presidente e amministratore delegato di Paramount dopo il completamento della fusione tra Skydance e Paramount, approvata dalla Federal Communications Commission statunitense.

    David Ellison ha lasciato la scuola di cinema della University of Southern California per tentare inizialmente la carriera da attore, prima di affermarsi come produttore hollywoodiano.

    Con Skydance ha costruito una delle principali società cinematografiche americane, producendo franchise di successo come Mission Impossible, Star Trek e Top Gun: Maverick, film che gli è valso anche una candidatura all’Oscar come miglior film. L’accordo di fusione con Paramount ha valutato Skydance 4,75 miliardi di dollari.

  • LEGAMI REDBIRD-SKYDANCE-PARAMOUNT

    Il rapporto tra Cardinale e gli Ellison non riguarda soltanto il calcio. Gerry Cardinale siede nel consiglio di amministrazione di Paramount-Skydance ed è azionista del gruppo attraverso RedBird.

    I rapporti industriali tra le parti si sono rafforzati soprattutto nell’operazione che ha portato alla nascita del nuovo conglomerato mediatico statunitense.

    Secondo Milano Finanza, RedBird avrebbe avuto un ruolo importante nel processo strategico che ha accompagnato il deal tra Paramount e Warner Bros. Discovery, operazione da oltre 100 miliardi di dollari destinata a creare un gigante dell’intrattenimento con marchi come HBO, DC Comics, CBS, CNN, Paramount+ e Pluto TV. Il nuovo gruppo deterrà contenuti sportivi legati a NFL, Olimpiadi, UFC, NHL, NCAA, Champions League e Serie A, con l’obiettivo di competere con Netflix e Disney nel mercato globale dello streaming.

    La presenza di CBS Sports assume particolare rilevanza anche per il Milan, visto che l’emittente detiene negli Stati Uniti i diritti televisivi della Champions League e della Serie A.

    Milano Finanza sottolinea che un’eventuale collaborazione tra RedBird e la famiglia Ellison potrebbe aprire nuove prospettive commerciali e mediatiche per il club rossonero, sfruttando un bacino stimato di quasi 100 milioni di tifosi nel mondo.

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  • SPORT E MEDIA: NUOVO MODELLO MILAN?

    La famiglia Ellison ha già investito in diverse realtà sportive internazionali. Milano Finanza ricorda il coinvolgimento nella SailGP, il circuito velico co-fondato da Larry Ellison, la proprietà dell’Indian Wells Tennis Garden e il tentativo di acquisizione dell’Aston Villa in Premier League.

    L’idea che starebbe prendendo forma attorno al Milan punterebbe a integrare sport e produzione audiovisiva, replicando modelli già sviluppati negli Stati Uniti.

    L’obiettivo sarebbe quello di trasformare il Milan in una piattaforma globale capace di generare valore non solo attraverso i risultati sportivi, ma anche tramite contenuti destinati allo streaming e all’intrattenimento internazionale.


  • L’ASCESA DI DAVID ELLISON

    David Ellison è considerato uno dei nuovi protagonisti di Hollywood. Dopo gli inizi da attore, culminati con i flop cinematografici di “Giovani aquile” e “Hole in One”, Ellison ha fondato Skydance nel 2006 grazie anche al sostegno economico del padre.

    Fondamentale fu il rapporto con Steve Jobs, amico di Larry Ellison e mentore del giovane produttore.

    Nel 2009 Skydance siglò un accordo quinquennale con Paramount finanziato con 350 milioni di dollari, parte dei quali provenienti proprio dalla famiglia Ellison. Da lì nacquero produzioni di successo globale come “True Grit”, “Mission Impossible – Protocollo Fantasma” e “Top Gun: Maverick”.


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  • ELLISON E LA POLITICA

    Forbes evidenzia inoltre il crescente peso politico degli Ellison negli Stati Uniti. David Ellison nel 2024 ha donato quasi un milione di dollari alla campagna elettorale di Joe Biden, ma negli ultimi mesi è stato più volte visto accanto a Donald Trump durante eventi UFC.

    Larry Ellison, storico sostenitore repubblicano, ha invece partecipato a incontri alla Casa Bianca dedicati agli investimenti nell’intelligenza artificiale.

    Secondo Forbes, David Ellison punta ora a trasformare Paramount in una “azienda ibrida tech”, utilizzando intelligenza artificiale e cloud computing per velocizzare la produzione audiovisiva e migliorare le performance di Paramount+ attraverso nuovi algoritmi e strumenti digitali.

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