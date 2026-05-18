Chi sono Larry e David Ellison: il patrimonio della famiglia interessata al Milan e i rapporti tra RedBird e Paramount-Skydance

Il futuro del Milan passa anche dagli Stati Uniti e dagli equilibri finanziari che legano sport, media e tecnologia.
Gerry Cardinale, presente ieri a Genova accanto alla squadra di Allegri, sta lavorando non solo alla riorganizzazione societaria in vista della prossima stagione, ma anche all’ipotesi di aprire il capitale del club a un socio di minoranza.
Secondo quanto riferito da Milano Finanza, il fondatore di RedBird non avrebbe intenzione di cedere il controllo del Milan, ma starebbe valutando la vendita di una quota minoritaria della società rossonera.
In questo scenario emerge il nome della famiglia Ellison, uno dei nuclei imprenditoriali più potenti degli Stati Uniti, già legato a Cardinale da rapporti consolidati da oltre quindici anni.