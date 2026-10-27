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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 9ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 9ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di martedì 27 ottobre, quando si giocherà Sassuolo-Lazio.

  • SASSUOLO-LAZIO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Esposito, Isaksen, Cancellieri

  • ROMA-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mora, Castro, Maldini


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  • Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    TORINO-COMO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adams, Perrone, Kempf


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  • MILAN-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - CIsse, Hutchinson, Cambiaghi


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  • PARMA-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Fabbian, Lontani, Zaniolo, Davis

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    VENEZIA-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adams, Bonny, Mkhitaryan

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  • GENOA-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - El Shaarawy, Kolo Muani, Douglas Luiz


  • MONZA-NAPOLI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mota, Lang, Politano

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  • Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport

    FROSINONE-LECCE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ghedjemis, Bracaglia, N'Dri

  • FIORENTINA-ATALANTA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mastantuono, Ndour, Elmas, Rowe


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