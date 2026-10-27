Chi schierare al Fantacalcio nella 9ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di martedì 27 ottobre, quando si giocherà Sassuolo-Lazio.
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