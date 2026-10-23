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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 8ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 8ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 23 ottobre, quando si giocherà Torino-Monza.

  • TORINO-MONZA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Perri, Braganca, Mota, Robinson

    Perri reduce da una grande prestazione a Parma, si può schierare ancora come alternativa ai big. Braganca sta dimostrando di poter essere un uomo fanta, Mota e Robinson le due sorprese del Monza oltre all'intoccabile Varela.

  • CAGLIARI-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Romano, Odgaard, Theate

    Partita dove Mendy può tornare al +3, ma anche da Romano ci aspettiamo buone cose. Possibile occasione per Odgaard da sfruttare, Theate da modificatore.

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  • FBL-ITA-SERIEA-COMO-ROMAAFP

    COMO-SASSUOLO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Caqueret, Kempf, Berardi

    Caqueret sta giocando parecchio in campionato, dategli fiducia per un bonus. Kempf per le palle inattive in assenza di Chalobah. Berardi non si lascia fuori, un rigore può sempre starci.

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  • NAPOLI-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Politano, Rrahmani, Soulé, Pisilli

    Politano sta bene e nel tridente può tornare ad essere uomo fanta. Rrahmani uomo da modificatore, Soulé può essere l'uomo in più sulla trequarti senza Dybala. Pisilli ancora da +3.

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  • SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LAZIO-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pinamonti, Floriani, Romero

    Pinamonti anche dalla panchina può regalarvi un +3. Floriani, invece, un bel +1. Romero unico davvero schierabile del Parma in questo momento.

  • INTER-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pio Esposito, Diouf, Mastantuono

    Pio Esposito torna titolare e può essere la partita giusta per tornare anche al goal. Dal 1' ci sarà anche Diouf, assolutamente da bonus. Mastantuono può esaltarsi a San Siro, non lasciatelo fuori.

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  • GENOA-VENEZIA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Osmajic, Puczka, Adams, Basic

    Osmajic si mette per forza, Puczka può essere la sorpresa da bonus per la difesa. Adams rivitalizzato da Nicola, Basic nome per il centrocampo da leghe numerose.

  • AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ATALANTA-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ederson, Samardzic, Ghedjemis, Schmid

    Fiducia alla due mezz'ali dell'Atalanta: Ederson e Samardzic possono portare bonus. Ghedjemis ha segnato il primo goal in Serie A proprio a Bergamo. Va riproposto. Schmid sempre una buona opzione per il centrocampo.

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  • LECCE-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - N'Dri, Alajbegovic, Nico Gonzalez

    Entrambi fuori dall'undici iniziale in Europa, Alajbegovic e Nico Gonzalez puntano a tornare titolari e lasciare il segno a Lecce. N'Dri in leghe numerose è una scommessa che ci sta.

  • UDINESE-MILAN: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Cisse, Hutchinson

    L'Udinese sta faticando, ma Davis col Milan va comunque messo come terza punta. Cisse meglio di Camarda, dategli spazio. Hutchinson la scommessina di giornata.

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