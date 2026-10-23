Chi schierare al Fantacalcio nella 8ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - N'Dri, Alajbegovic, Nico Gonzalez

Entrambi fuori dall'undici iniziale in Europa, Alajbegovic e Nico Gonzalez puntano a tornare titolari e lasciare il segno a Lecce. N'Dri in leghe numerose è una scommessa che ci sta.