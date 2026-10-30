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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 10ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 31 ottobre, quando si giocherà Bologna-Monza.

  • BOLOGNA-MONZA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mbangula, Orsolini, Robinson, Mangas

    Partita dove possono arrivare goal: Mbangula dopo la tripletta al Milan si conferma, Orsolini torna a disposizione e va schierato a prescindere, così come Varela. Occhio a Robinson come sorpresa per l'attacco. In difesa sì a Mangas.

  • UDINESE-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Mora, Soulé

    Udinese in crisi, ma Davis come terza punta è comunque schierabile. Occasione dal 1' per Mora che non si lascia fuori. Soulé in grande forma, schieratelo.

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  • Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    MILAN-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pulisic, Rabiot, Pio Esposito, Dimarco

    Pulisic fresco di rinnovo torna titolare per lasciare il segno. Idem Rabiot, indispensabile per il Milan. Pio Esposito per tornare al +3, Dimarco per tornare ad essere quello dell'anno scorso nella partita più importante.

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  • COMO-VENEZIA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Baturina, Kaiki, Adams

    Baturina si è sbloccato e gli va data fiducia. Kaiki bel nome per la difesa, Adams con Nicola ha ritrovato verve, in leghe numerose ci sta.

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  • FROSINONE-TORINO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ghedjemis, Bracaglia, Simeone, Vlasic

    In questo momento qualunque giocatore del Frosinone va messo. Bracaglia torna titolare dopo il turnover e si schiera. Simeone può comunque regalarvi un +3, Vlasic da non sottovalutare.

  • US Sassuolo v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LAZIO-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Isaksen, Provstgaard, Maldini

    Isaksen in forma strepitosa, si mette al 100%. Provstgaard per la difesa è una bella mossa da modificatore. Maldini un must, specie da ex.

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  • LECCE-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Osmajic, Ostigard

    Il Lecce si affida a Falcone per ritrovare punti, Osmajic però può tornare a segnare. E occhio a Ostigard se cercate voti buoni per la difesa.

  • JUVENTUS-NAPOLI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kolo Muani, Hojlund, Anguissa

    Kolo Muani fece doppietta al Napoli nella prima stagione in Serie A. Si può azzardare e sperare. Hojlund si è sbloccato e va confermato. Anguissa da bonus.

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  • Sassuolo Calcio v Cesena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    SASSUOLO-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adzic, Berardi, Pellegrino, Ndour

    Due squadre che devono fare punti. Adzic torna titolare senza Thorstvedt, Berardi deve sbloccarsi, anche su rigore, Pellegrino può tornare al +3, Ndour scommessa per il centrocampo.

  • ATALANTA-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pasalic, Zalewski, Romero

    Chance per Pasalic e chance anche per il fantacalcio. Zalewski da sfruttare in questo momento, Romero unica flebile speranza per il Parma.

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