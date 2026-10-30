Chi schierare al Fantacalcio nella 10ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 31 ottobre, quando si giocherà Bologna-Monza.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 31 ottobre, quando si giocherà Bologna-Monza.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mbangula, Orsolini, Robinson, Mangas
Partita dove possono arrivare goal: Mbangula dopo la tripletta al Milan si conferma, Orsolini torna a disposizione e va schierato a prescindere, così come Varela. Occhio a Robinson come sorpresa per l'attacco. In difesa sì a Mangas.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Mora, Soulé
Udinese in crisi, ma Davis come terza punta è comunque schierabile. Occasione dal 1' per Mora che non si lascia fuori. Soulé in grande forma, schieratelo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pulisic, Rabiot, Pio Esposito, Dimarco
Pulisic fresco di rinnovo torna titolare per lasciare il segno. Idem Rabiot, indispensabile per il Milan. Pio Esposito per tornare al +3, Dimarco per tornare ad essere quello dell'anno scorso nella partita più importante.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Baturina, Kaiki, Adams
Baturina si è sbloccato e gli va data fiducia. Kaiki bel nome per la difesa, Adams con Nicola ha ritrovato verve, in leghe numerose ci sta.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ghedjemis, Bracaglia, Simeone, Vlasic
In questo momento qualunque giocatore del Frosinone va messo. Bracaglia torna titolare dopo il turnover e si schiera. Simeone può comunque regalarvi un +3, Vlasic da non sottovalutare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Isaksen, Provstgaard, Maldini
Isaksen in forma strepitosa, si mette al 100%. Provstgaard per la difesa è una bella mossa da modificatore. Maldini un must, specie da ex.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Osmajic, Ostigard
Il Lecce si affida a Falcone per ritrovare punti, Osmajic però può tornare a segnare. E occhio a Ostigard se cercate voti buoni per la difesa.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kolo Muani, Hojlund, Anguissa
Kolo Muani fece doppietta al Napoli nella prima stagione in Serie A. Si può azzardare e sperare. Hojlund si è sbloccato e va confermato. Anguissa da bonus.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Adzic, Berardi, Pellegrino, Ndour
Due squadre che devono fare punti. Adzic torna titolare senza Thorstvedt, Berardi deve sbloccarsi, anche su rigore, Pellegrino può tornare al +3, Ndour scommessa per il centrocampo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pasalic, Zalewski, Romero
Chance per Pasalic e chance anche per il fantacalcio. Zalewski da sfruttare in questo momento, Romero unica flebile speranza per il Parma.