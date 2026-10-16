Chi sarà il sostituto di Manu Koné nella Roma: l'opzione Pellegrini, Pisilli e quando torna Cristante

L'alternativa in questione si chiama Lorenzo Pellegrini. Ed è un'alternativa seria, confermata dallo stesso Gasperini durante la conferenza di vigilia di Roma-Genoa.

"Se può giocare a centrocampo? Sì, indubbiamente - ha detto l'allenatore giallorosso - Adesso, vista l'emergenza in questo momento, è un ruolo che anche Pellegrini può sicuramente ricoprire".





Pellegrini è tornato in campo domenica a Como, giocando dall'inizio e collezionando i suoi primi minuti stagionali. E poi ha preso il posto di Soulé contro il Real Madrid. In sostanza, è stato piazzato entrambe le volte da Gasperini tra le linee.

Questa volta, però, Pellegrini potrebbe servire in un'altra posizione del campo. Già contro il Genoa è in ballottaggio con Pisilli, anche se leggermente sfavorito. Con la coppia Mora-Soulé a galleggiare dietro Castro, sostituto dello squalificato Malen.