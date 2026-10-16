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Kone Pellegrini PisilliGetty Images
Stefano Silvestri

Chi sarà il sostituto di Manu Koné nella Roma: l'opzione Pellegrini, Pisilli e quando torna Cristante

Serie A
Roma
Roma vs Genoa

Il francese ha rimediato una lesione muscolare nel primo tempo della partita contro il Real Madrid: chi può giocare al suo posto nel centrocampo di Gasperini.

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Quella maglia alzata a coprire la testa, e le lacrime al momento dell'uscita dal campo, lasciavano pochi dubbi. E alla fine, gli esami hanno confermato quel che già si sapeva: l'infortunio di Manu Koné è serio.

Serio ma meno grave del previsto, però. Tanto che l'ex centrocampista del Borussia Monchengladbach, costretto a lasciare il campo già nel primo tempo di Roma-Real Madrid, potrebbe tornare già prima della seconda sosta delle Nazionali, il 7 novembre contro il Sassuolo. Altrimenti, appuntamento al post pausa.

Intanto, però, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Koné per diverse partite tra campionato e Champions League. E, di volta in volta, dovrà pensare al modo migliore per avvertirne l'assenza il meno possibile. Già a partire da Roma-Genoa di sabato sera.

Chi sarà dunque il sostituto di Koné durante il periodo in cui il francese sarà costretto a rimanere ai box? Le opzioni a disposizione di Gasperini per il centrocampo.


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  • PRONTO PISILLI

    A prendere il posto di Koné contro il Real Madrid è stato Niccolò Pisilli. Si tratta di un centrocampista puro, abituato ad agire in quella posizione in coppia con un altro elemento. In questo caso, con De Roon.

    Pisilli è entrato bene in partita, ha fatto il suo, ha dato un buon contributo nel momento migliore della Roma. Nel finale è però crollato, come tutti i compagni, senza riuscire a reagire all'incredibile risalita del Real Madrid culminata con la rimonta fino al 4-3.

    In prima fila per far coppia con De Roon nel reparto centrale della Roma sabato sera contro il Genoa, insomma, c'è lui. Ma non si tratta dell'unico scenario possibile.

  • L'ALTERNATIVA PELLEGRINI

    L'alternativa in questione si chiama Lorenzo Pellegrini. Ed è un'alternativa seria, confermata dallo stesso Gasperini durante la conferenza di vigilia di Roma-Genoa.

    "Se può giocare a centrocampo? Sì, indubbiamente - ha detto l'allenatore giallorosso - Adesso, vista l'emergenza in questo momento, è un ruolo che anche Pellegrini può sicuramente ricoprire".


    Pellegrini è tornato in campo domenica a Como, giocando dall'inizio e collezionando i suoi primi minuti stagionali. E poi ha preso il posto di Soulé contro il Real Madrid. In sostanza, è stato piazzato entrambe le volte da Gasperini tra le linee.

    Questa volta, però, Pellegrini potrebbe servire in un'altra posizione del campo. Già contro il Genoa è in ballottaggio con Pisilli, anche se leggermente sfavorito. Con la coppia Mora-Soulé a galleggiare dietro Castro, sostituto dello squalificato Malen.

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  • QUANDO TORNA CRISTANTE

    E Bryan Cristante, fermato alla fine di settembre da un problema a un ginocchio, quando tornerà a disposizione di Gasperini?

    Discrete notizie: come spiegato dallo stesso allenatore prima del Genoa, il recupero dell'ex giocatore dell'Atalanta è quasi alla fine e il rientro in campo potrebbe avvenire tra una settimana.

    "Speriamo di recuperarlo già per la partita di Napoli, altrimenti per quella successiva", ha rivelato Gasperini in conferenza. Ovvero la partita contro il Cagliari del 27 ottobre, nel turno infrasettimanale.


    La certezza è che Cristante salterà almeno un altro paio di partite: dunque il Genoa sabato, ma anche lo Slovan Bratislava in Champions League.

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