Chi sarà il sostituto di Manu Koné nella Roma: l'opzione Pellegrini, Pisilli e quando torna Cristante

Quella maglia alzata a coprire la testa, e le lacrime al momento dell'uscita dal campo, lasciavano pochi dubbi. E alla fine, gli esami hanno confermato quel che già si sapeva: l'infortunio di Manu Koné è serio.
Serio ma meno grave del previsto, però. Tanto che l'ex centrocampista del Borussia Monchengladbach, costretto a lasciare il campo già nel primo tempo di Roma-Real Madrid, potrebbe tornare già prima della seconda sosta delle Nazionali, il 7 novembre contro il Sassuolo. Altrimenti, appuntamento al post pausa.
Intanto, però, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Koné per diverse partite tra campionato e Champions League. E, di volta in volta, dovrà pensare al modo migliore per avvertirne l'assenza il meno possibile. Già a partire da Roma-Genoa di sabato sera.
Chi sarà dunque il sostituto di Koné durante il periodo in cui il francese sarà costretto a rimanere ai box? Le opzioni a disposizione di Gasperini per il centrocampo.
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