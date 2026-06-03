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Randal Kolo MuaniGetty Images
Redazione Goal

Chi prende la Juventus al posto di Vlahovic: la prima scelta è Kolo Muani, le alternative per l'attacco bianconero

Juventus
R. Kolo Muani
G. Garcia
J. Mateta
A. Soerloth
Calciomercato
D. Vlahovic
Paris Saint-Germain
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Crystal Palace
Atletico Madrid

I bianconeri cercano un nuovo centravanti dopo l'interruzione della trattativa con Vlahovic per il rinnovo: i nomi sul tavolo. Il primo obiettivo della Juventus è il ritorno di Kolo Muani.

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La Juventus dovrà cercare un nuovo 9.


L'incontro odierno alla Continassa ha sancito la fine delle trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic, che lascerà la Vecchia Signora il prossimo 30 giugno alla scadenza del contratto.


Luciano Spalletti resta senza il centravanti per la cui conferma stava spingendo e ora la dirigenza è chiamata a tuffarsi sul mercato per sostituire il serbo. Il tutto senza poter contare sugli introiti derivanti dalla qualificazione in Champions League, la Juve giocherà nella prossima Europa League e questo può avere effetti anche sulle varie operazioni estive.


I lavori sono già partiti, ma quali sono i nomi per l'attacco bianconero? Analizziamo le varie situazioni.


JUVENTUS-VLAHOVIC: E' FINITA

  • CONTATTI PER KOLO MUANI

    Il primo candidato è una vecchia conoscenza della Juventus: Randal Kolo Muani.


    Da qualche giorno la dirigenza bianconera ha riattivato i dialoghi con l'attaccante francese, di ritorno al Paris Saint-Germain dopo l'annata in prestito al Tottenham, ma nuovamente in uscita dai freschi bi-Campioni d'Europa.


    Kolo Muani ha dato la propria apertura al ritorno a Torino, ricucito lo "strappo" per il mancato riscatto della scorsa estate, e trovare l'intesa sull'ingaggio non appare una missione impossibile: nuovi contatti sono previsti nelle prossime settimane.


    Meno semplice trattare con il PSG, che non ha bisogno di vendere e forte di un contratto fino al 30 giugno 2028 può mantenere una richiesta di partenza importante per il classe 1998. La Juve, riferisce Il Corriere dello Sport, non vorrebbe spingersi oltre 30-35 milioni di euro.

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  • GONZALO GARCIA "ALLA NICO PAZ"

    Gonzalo Garcia è l'ultimo nome in ordine di tempo ad essere finito sul taccuino della Juventus.


    Ci sono stati primi contatti per il classe 2004 del Real Madrid, che la scorsa estate segnò il goal decisivo agli ottavi del Mondiale per Club proprio contro i bianconeri.


    C'è da capire cosa succederà alla casa blanca con il probabile ritorno di José Mourinho in panchina, ma il Real Madrid non esclude la partenza di Gonzalo Garcia e ipotizza una nuova operazione alla Nico Paz: visto il buon esito dell'affare con il Como per quanto riguarda l'argentino, una cessione con recompra già fissata per garantire alle merengues il controllo futuro sul cartellino dell'attaccante può essere una soluzione gradita a tutte le parti.

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  • RITORNO DI FIAMMA PER MATETA

    C'è anche un ritorno di fiamma, un attaccante tentato e poi mollato lo scorso gennaio: Jean-Philippe Mateta.


    Pochi mesi fa la Juventus, così come il Milan, aveva accarezzato la possibilità di regalarsi il francese, ma le richieste del Crystal Palace e quelle degli agenti del giocatore avevano frenato l'operazione, con i bianconeri che avevano poi virato su En-Nesyri, senza chiudere anche in questo caso. Un problema al ginocchio aveva fatto poi sfumare anche il passaggio al Milan per Mateta, che da allora si è rialzato alla grande con 5 goal da marzo alla fine della stagione, compreso quello decisivo per la vittoria nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano.


    Ha convinto Didier Deschamps a chiamarlo per i Mondiali, preferendolo a Kolo Muani, e ora ha riacceso l'interesse della Juventus, che tuttavia deve sempre fare i conti con la posizione del Crystal Palace: nonostante il contratto in scadenza nel 2027, le Eagles chiedono 30 milioni di euro per il classe 1997.

  • IPOTESI SORLOTH

    C'è poi la pista che porta alla Spagna. La mancata qualificazione alla Champions League ha spento l'ipotesi Robert Lewandowski, che sarà libero dopo la scadenza del contratto con il Barcellona il prossimo 30 giugno, ma non ha fatto tramontare del tutto l'idea Alexander Sorloth.


    Un profilo più esperto quello del norvegese classe 1995, legato all'Atletico Madrid con un contratto fino al 2028. I colchoneros però stanno sondando varie piste in attacco (ultimi i rumors su Victor Osimhen) e questo può aprire spiragli per la cessione dell'ex Villarreal e Lipsia, autore 20 goal in 54 presenze stagionali tra tutte le competizioni.


    Certo, non a buon mercato: la richiesta di partenza si aggira intorno ai 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, la Juventus è avvisata.

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