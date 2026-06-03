Chi prende la Juventus al posto di Vlahovic: la prima scelta è Kolo Muani, le alternative per l'attacco bianconero

C'è anche un ritorno di fiamma, un attaccante tentato e poi mollato lo scorso gennaio: Jean-Philippe Mateta.





Pochi mesi fa la Juventus, così come il Milan, aveva accarezzato la possibilità di regalarsi il francese, ma le richieste del Crystal Palace e quelle degli agenti del giocatore avevano frenato l'operazione, con i bianconeri che avevano poi virato su En-Nesyri, senza chiudere anche in questo caso. Un problema al ginocchio aveva fatto poi sfumare anche il passaggio al Milan per Mateta, che da allora si è rialzato alla grande con 5 goal da marzo alla fine della stagione, compreso quello decisivo per la vittoria nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano.





Ha convinto Didier Deschamps a chiamarlo per i Mondiali, preferendolo a Kolo Muani, e ora ha riacceso l'interesse della Juventus, che tuttavia deve sempre fare i conti con la posizione del Crystal Palace: nonostante il contratto in scadenza nel 2027, le Eagles chiedono 30 milioni di euro per il classe 1997.