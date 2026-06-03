Chi prende la Juventus al posto di Vlahovic: la prima scelta è Kolo Muani, le alternative per l'attacco bianconero

La Juventus dovrà cercare un nuovo 9.
L'incontro odierno alla Continassa ha sancito la fine delle trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic, che lascerà la Vecchia Signora il prossimo 30 giugno alla scadenza del contratto.
Luciano Spalletti resta senza il centravanti per la cui conferma stava spingendo e ora la dirigenza è chiamata a tuffarsi sul mercato per sostituire il serbo. Il tutto senza poter contare sugli introiti derivanti dalla qualificazione in Champions League, la Juve giocherà nella prossima Europa League e questo può avere effetti anche sulle varie operazioni estive.
I lavori sono già partiti, ma quali sono i nomi per l'attacco bianconero? Analizziamo le varie situazioni.