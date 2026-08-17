Chi prende l'Inter se Luis Henrique va alla Roma: assalto a Curtis Jones e un 'Mister X' offensivo

Un primo segnale è stato l'assenza di Curtis Jones nelle amichevoli giocate dal Liverpool contro il Como.
Il centrocampista inglese non era nemmeno in panchina, risultando assente in entrambe le partite.
Jones non aveva disputato un singolo minuto nemmeno nella sfida con il Monaco: ufficialmente per un lieve problema all'anca, ma rimane evidente pensare che dietro a questa assenza possano esserci delle motivazioni legate al calciomercato.
L'Inter sta ricercando quel margine di manovra economico (l'uscita di Frattesi ormai ufficiale, unita alla possibile cessione di Luis Henrique potrebbero aiutare i nerazzurri) per giungere alla richiesta del Liverpool: le cifre che i Reds richiedono si aggirano attorno ai 30/35 milioni di euro, inclusivi di quei vari bonus sui quali servirà lavorare.
L'Inter, dunque, si prepara all'assalto decisivo, forte anche della volontà del giocatore che vuole procedere con il trasferimento in nerazzurro. Fabrizio Romano, sul suo profilo ufficiale X, riporta come i nerazzurri rimangono interessati al centrocampista classe 2001 e come una nuova offerta sia ormai attesa.