Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Curtis Jones LiverpoolGetty Images
Marco Trombetta

Chi prende l'Inter se Luis Henrique va alla Roma: assalto a Curtis Jones e un 'Mister X' offensivo

Calciomercato
Inter

Inter pronta a piazzare due colpi con la cessione di Luis Henrique alla Roma: non solo Curtis Jones, anche un jolly misterioso.

Pubblicità

Si può sbloccare in maniera prepotente nelle ultime settimane il calciomercato dell'Inter dopo l'arrivo di Spence e la cessione di Frattesi.

Un'altra cessione, infatti, quella di Luis Henrique, potrebbe valere doppio in termini di operazioni in entrata. Con l'assalto definitivo a Curtis Jones e non solo.

  • LUIS HENRIQUE HA DETTO SI ALLA ROMA

    Roma e Inter avevano già trovato una prima intesa economica sulla base di una cifra che si aggirava attorno ai 30 milioni di euro complessivi e comprensivi di bonus.

    La Roma aveva dunque soddisfatto quella che era stata la richiesta da parte dell'Inter per intavolare la trattativa e liberare il giocatore in direzione della Capitale.

    Inoltre, riporta Sky Sport, è arrivato anche il primissimo sì da parte di Luis Henrique alla destinazione giallorossa, un primo via libera al trasferimento.

     La dirigenza capitolina vuole però prima concludere ogni dettaglio dell'affare che arricchirà la Roma di un talento come Rodrigo Mora dal Porto e solo successivamente, una volta che tutto sarà definito, si lancerà all'assalto di Luis Henrique dall'Inter.

    • Pubblicità

  • L'ASSALTO A CURTIS JONES

    Un primo segnale è stato l'assenza di Curtis Jones nelle amichevoli giocate dal Liverpool contro il Como.

    Il centrocampista inglese non era nemmeno in panchina, risultando assente in entrambe le partite. 

    Jones non aveva disputato un singolo minuto nemmeno nella sfida con il Monaco: ufficialmente per un lieve problema all'anca, ma rimane evidente pensare che dietro a questa assenza possano esserci delle motivazioni legate al calciomercato.

    L'Inter sta ricercando quel margine di manovra economico (l'uscita di Frattesi ormai ufficiale, unita alla possibile cessione di Luis Henrique potrebbero aiutare i nerazzurri) per giungere alla richiesta del Liverpool: le cifre che i Reds richiedono si aggirano attorno ai 30/35 milioni di euro, inclusivi di quei vari bonus sui quali servirà lavorare.

    L'Inter, dunque, si prepara all'assalto decisivo, forte anche della volontà del giocatore che vuole procedere con il trasferimento in nerazzurro. Fabrizio Romano, sul suo profilo ufficiale X, riporta come i nerazzurri rimangono interessati al centrocampista classe 2001 e come una nuova offerta sia ormai attesa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E OCCHIO AL 'MISTER X'

    Ma non finisce qui, perché l'Inter con i soldi di Luis Henrique ha in mente di prendere un altro giocatore.

    Non ci sono ancora nomi concreti, ma l'identikit è chiaro: Chivu vorrebbe in rosa un jolly offensivo, capace di giocare sia a tutta fascia che in posizione più avanzata, un po' come Luis Henrique.

    Si tratterebbe però di un'operazione low cost, quella classica ciliegina sulla torta per completare al meglio il mercato ed avere una rosa completa in tutti i reparti e per ogni tipo di variabile.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Monza crest
Monza
MON