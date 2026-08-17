Chi prende l'Inter se Luis Henrique va alla Roma: assalto a Curtis Jones e un 'Mister X' offensivo

Roma e Inter avevano già trovato una prima intesa economica sulla base di una cifra che si aggirava attorno ai 30 milioni di euro complessivi e comprensivi di bonus.

La Roma aveva dunque soddisfatto quella che era stata la richiesta da parte dell'Inter per intavolare la trattativa e liberare il giocatore in direzione della Capitale.

Inoltre, riporta Sky Sport, è arrivato anche il primissimo sì da parte di Luis Henrique alla destinazione giallorossa, un primo via libera al trasferimento.

La dirigenza capitolina vuole però prima concludere ogni dettaglio dell'affare che arricchirà la Roma di un talento come Rodrigo Mora dal Porto e solo successivamente, una volta che tutto sarà definito, si lancerà all'assalto di Luis Henrique dall'Inter.