Chi gioca titolare in attacco per Inter-Monza: le ultime sulle condizioni di Thuram e Lautaro Martinez









Il campionato dell'Inter inizia con un grande dubbio: chi gioca titolare in attacco contro il Monza?

Qualche settimana fa d'altronde era stato lo stesso Cristian Chivu a prospettare la concreta possibilità di non schierare Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal 1'.

I due sono rientrati tra gli ultimi dalle vacanze dopo i Mondiali e dunque hanno pochi allenamenti nelle gambe.

Thuram e Lautaro quindi saranno a disposizione per Inter-Monza di sabato 22 agosto? E giocheranno titolari o partiranno dalla panchina?