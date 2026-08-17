Chi gioca titolare in attacco per Inter-Monza: le ultime sulle condizioni di Thuram e Lautaro Martinez

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Il campionato dell'Inter inizia con un grande dubbio: chi gioca titolare in attacco contro il Monza?
Qualche settimana fa d'altronde era stato lo stesso Cristian Chivu a prospettare la concreta possibilità di non schierare Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal 1'.
I due sono rientrati tra gli ultimi dalle vacanze dopo i Mondiali e dunque hanno pochi allenamenti nelle gambe.
Thuram e Lautaro quindi saranno a disposizione per Inter-Monza di sabato 22 agosto? E giocheranno titolari o partiranno dalla panchina?