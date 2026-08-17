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Thuram Lautaro desktopGetty Images
Lelio Donato

Chi gioca titolare in attacco per Inter-Monza: le ultime sulle condizioni di Thuram e Lautaro Martinez

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Cristian Chivu deve sciogliere il dubbio sulla coppia d'attacco che giocherà titolare nella prima giornata di campionato contro il Monza. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati tra gli ultimi a tornare dalle vacanze.

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Il campionato dell'Inter inizia con un grande dubbio: chi gioca titolare in attacco contro il Monza?

Qualche settimana fa d'altronde era stato lo stesso Cristian Chivu a prospettare la concreta possibilità di non schierare Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal 1'.

I due sono rientrati tra gli ultimi dalle vacanze dopo i Mondiali e dunque hanno pochi allenamenti nelle gambe.

Thuram e Lautaro quindi saranno a disposizione per Inter-Monza di sabato 22 agosto? E giocheranno titolari o partiranno dalla panchina?

  • LE ULTIME SU LAUTARO MARTINEZ

    Il capitano nerazzurro, reduce dalla delusione della finale persa ai Mondiali senza scendere in campo neppure per un minuto, è rientrato solo il 9 agosto.

    Ma pochi giorni dopo è sceso subito in campo giocando uno spezzone dell'amichevole vinta dall'Inter contro il Betis.

    Un segnale chiaro di come Lautaro voglia subito mettersi a disposizione di Chivu per la prima giornata di campionato quando però potrebbe partire dalla panchina.

    Inutile d'altronde correre rischi considerata una condizione fisica ancora non ottimale e i pochi allenamenti nelle gambe del Toro.

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  • COME STA THURAM DOPO I MONDIALI

    Gli stessi dubbi riguardano Marcus Thuram, che peraltro a differenza del compagno è reduce da un problema fisico piuttosto fastidioso.

    Il francese di fatto ai Mondiali non ha mai giocato o quasi. Ora però l'attaccante nerazzurro sta meglio e da lunedì 17 agosto ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

    Non è dunque escluso che Chivu decida di schierarlo subito nella prima giornata di campionato contro il Monza anche per fargli riprendere confidenza col campo.

    La condizione, ovviamente, non potrà essere quella ottimale ma Thuram ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare brillante.

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  • COSA AVEVA DETTO CHIVU SU LAUTARO E THURAM

    Come detto sopra a porre qualche dubbio sulla presenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram per Inter-Monza del 22 agosto era stato Chivu.

    L'allenatore nerazzurro, prima del derby amichevole contro il Milan, aveva dichiarato: "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice".

    Una posizione poi leggermente cambiata nelle settimane successive quando Chivu è sembrato decisamente più possibilista sull'utilizzo di Thuram e Lautaro già nella prima giornata di campionato.

    Alla fine dunque dovrebbero esserci entrambi, almeno in panchina.

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  • ESPOSITO E BONNY A SECCO

    La presenza di Lautaro e Thuram d'altronde è troppo importante per l'Inter.

    Anche perché durante il precampionato coloro che potrebbero sostituirli, ovvero Bonny e Pio Esposito, non hanno particolarmente brillato.

    L'ex Parma a dire il vero ha fatto vedere cose buone soprattutto in fase di rifinitura ma non è mai riuscito a segnare.

    Mentre l'attaccante italiano, a causa del suo fisico possente, sembra ancora lontano dal top della condizione com'è normale che sia in questa fase di preparazione.

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