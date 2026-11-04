Chi gioca al posto di Zaccagni nella Lazio: il sostituto tra Noslin e Cancellieri, le alternative e quando torna Gudmundsson

Questa fa davvero male. Il magic moment della Lazio, capolista del campionato dopo 10 giornate, è stato parzialmente rovinato dall'infortunio di Mattia Zaccagni.
Il capitano biancoceleste si è fatto male durante l'ultima partita, vinta 2-1 contro il Cagliari all'Olimpico. E gli esami hanno rivelato l'esistenza di una lesione a una coscia, con tempi di recupero che potrebbero arrivare fino a un mese.
Chi giocherà, dunque, nel tridente della Lazio al posto dell'intoccabile Zaccagni? Le soluzioni di Gattuso per sopperire all'assenza del proprio esterno sinistro d'attacco.
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