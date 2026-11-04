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Zaccagni Noslin CancellieriGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca al posto di Zaccagni nella Lazio: il sostituto tra Noslin e Cancellieri, le alternative e quando torna Gudmundsson

Serie A
Lazio
Napoli vs Lazio
M. Zaccagni

Il capitano biancoceleste ha rimediato una lesione alla coscia contro il Cagliari ed entra in infermeria: le soluzioni di Gattuso per sopperire alla sua assenza.

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Questa fa davvero male. Il magic moment della Lazio, capolista del campionato dopo 10 giornate, è stato parzialmente rovinato dall'infortunio di Mattia Zaccagni.

Il capitano biancoceleste si è fatto male durante l'ultima partita, vinta 2-1 contro il Cagliari all'Olimpico. E gli esami hanno rivelato l'esistenza di una lesione a una coscia, con tempi di recupero che potrebbero arrivare fino a un mese.

Chi giocherà, dunque, nel tridente della Lazio al posto dell'intoccabile Zaccagni? Le soluzioni di Gattuso per sopperire all'assenza del proprio esterno sinistro d'attacco.

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  • NOSLIN ESTERNO, DENTRO PINAMONTI

    L'opzione numero uno porta allo spostamento di Tijjani Noslin. L'olandese ha fin qui agito da centravanti, convincendo un Gattuso che in estate dichiarava apertamente di preferirlo esterno sinistro, ma ora è destinato a tornare alle origini.

    Noslin, a meno di sorprese, a Napoli si sposterà a sinistra nel tridente biancoceleste. In mezzo entrerà così Andrea Pinamonti, che ironia della sorte è reduce dalla rete decisiva nel finale contro il Cagliari, la sua prima stagionale dopo il trasferimento a Roma dal Sassuolo.

  • ALTERNATIVA CANCELLIERI

    Nel caso Gattuso non volesse rinunciare al lavoro di Noslin da centravanti anomalo, l'opzione numero due porta a una maglia da titolare per Matteo Cancellieri. L'ex empolese e parmense è un mancino che solitamente viene schierato a destra, come Isaksen: al Maradona giocherebbe però sulla corsia di sinistra, proprio al posto di Zaccagni, con l'intoccabile danese mantenuto dalla parte opposta e, appunto, Noslin in mezzo.

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  • SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    QUANDO TORNA GUDMUNDSSON

    Chi sicuramente non potrà sostituire Zaccagni è Albert Gudmundsson, per un semplice motivo: anche il giocatore islandese, teorica alternativa al capitano sulla sinistra, è indisponibile a causa di un infortunio.

    Gudmundsson si è fatto male con la propria Nazionale in una partita di Nations League giocata contro l'Estonia alla fine di settembre: in quell'occasione ha rimediato una lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra che lo sta tenendo ai box ancor oggi.

    Inizialmente si pensava che i tempi di recupero sarebbero stati di un mese e che il rientro di Gudmundsson sarebbe avvenuto verso la fine di ottobre: in realtà l'ex viola si rivedrà presumibilmente in campo dopo la sosta di metà novembre.

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  • GLI ALTRI SCENARI: PEDRAZA, NUNO TAVARES E DELE-BASHIRU

    Nel caso Gattuso volesse affidarsi a una composizione un pochino più coperta del proprio undici di partenza in casa del Napoli, ecco che ulteriori alternative non mancano.

    C'è ad esempio la possibilità che venga inserito nel tridente Alfonso Pedraza, che è un terzino ma che in carriera ha giocato anche alto. Poco probabile, ma non completamente da scartare, anche una sorta di "inversione" con Nuno Tavares: l'ex Villarreal in difesa, il portoghese in attacco per sfruttarne la vena offensiva.

    Ha fatto raramente l'esterno sinistro, ma l'ha fatto, anche Fisayo Dele-Bashiru: anche alla Lazio, nonostante nominalmente sia una mezzala. Anche lui si tiene qualche chance di sostituire Zaccagni durante il periodo di assenza del capitano.

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