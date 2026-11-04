Chi gioca al posto di Zaccagni nella Lazio: il sostituto tra Noslin e Cancellieri, le alternative e quando torna Gudmundsson

Chi sicuramente non potrà sostituire Zaccagni è Albert Gudmundsson, per un semplice motivo: anche il giocatore islandese, teorica alternativa al capitano sulla sinistra, è indisponibile a causa di un infortunio.

Gudmundsson si è fatto male con la propria Nazionale in una partita di Nations League giocata contro l'Estonia alla fine di settembre: in quell'occasione ha rimediato una lussazione dell’articolazione gleno-omerale destra che lo sta tenendo ai box ancor oggi.

Inizialmente si pensava che i tempi di recupero sarebbero stati di un mese e che il rientro di Gudmundsson sarebbe avvenuto verso la fine di ottobre: in realtà l'ex viola si rivedrà presumibilmente in campo dopo la sosta di metà novembre.