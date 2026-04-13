Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Daniel Maldini LazioGetty Images
Alessandro De Felice

Chi gioca al posto di Maldini e Marusic in Fiorentina-Lazio? Sarri perde due titolari per infortunio: quando tornano in campo

Serie A
Fiorentina
Lazio
Fiorentina vs Lazio

Due titolari out per infortunio nella sfida contro la Fiorentina: spazio a Lazzari e Dia, mentre si valutano i tempi di recupero in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa dell'Atalanta.

Pubblicità

La Lazio si presenta al ‘Franchi’ di Firenze per il posticipo della 32ª giornata di Serie A contro la Fiorentina, in programma alle 20:45 di oggi, con un’emergenza infortuni che costringe Maurizio Sarri a ridisegnare formazione e strategie.

La società biancoceleste, oltre a diramare la lista dei convocati, ha comunicato gli esiti degli accertamenti medici sui giocatori indisponibili.

Il tecnico dei capitolini dovrà rinunciare ad Adam Marusic e Daniel Maldini in vista della sfida di campionato di questa sera: i due si sono fermati nelle scorse ore e non saranno della gara.

  • INFORTUNIO MALDINI: QUANDO TORNA

    Piove sul bagnato in casa Lazio. Come comunicato ufficialmente dal club, Daniel Maldini è alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.

    L’attaccante è rimasto a Roma per sottoporsi a sedute di fisioterapia.

    Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il giocatore convive da tempo con problemi fisici e necessita di riposo: potrebbe saltare anche la prossima sfida contro il Napoli, con l’obiettivo di tornare disponibile proprio per la gara contro l’Atalanta.

    • Pubblicità

  • STOP MARUSIC: I TEMPI DI RECUPERO

    Adam Marusic ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, secondo quanto emerso dal consulto tra lo staff medico della Lazio.

    Per il laterale montenegrino si tratta di uno stop che potrebbe tenerlo lontano dal campo tra le due e le tre settimane, rendendo difficile il recupero per la semifinale contro l’Atalanta del 22 aprile.

    Il montenegrino punta comunque a esserci contro l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma il suo rientro resta incerto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI SOSTITUISCE MARUSIC E MALDINI

    L’assenza di due titolari costringe Sarri a intervenire sull’assetto della squadra. Sulle corsie laterali sarà Manuel Lazzari a sostituire Marusic sulla fascia destra, mentre Nuno Tavares agirà sulla sinistra.

    In attacco, l’assenza di Maldini apre le porte a Boulaye Dia, candidato a partire dal primo minuto al centro del tridente.

    Ai suoi lati agiranno Isaksen sulla destra e uno tra Pedro e Noslin sulla sinistra, con l’olandese leggermente favorito.

    A completare l’undici, davanti al portiere Motta, la difesa sarà composta da Provstgaard e Romagnoli al centro. A centrocampo spazio al trio formato da Cataldi, Taylor e Basic, complice la condizione non ottimale di Dele-Bashiru.


  • INFERMERIA AFFOLLATA E RIENTRI

    L’emergenza non riguarda solo Maldini e Marusic. Gigot e Gila stanno svolgendo un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella proseguono i rispettivi programmi di recupero post-operatori.

    Dele-Bashiru resta a disposizione ma non è al meglio per un problema all’adduttore.

    Tra le note positive, il ritorno tra i convocati di Zaccagni e la presenza in panchina di Patric, rientrato dopo l’ultimo stop, oltre a Pellegrini che, pur non essendosi allenato, sarà regolarmente al Franchi.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Lazio crest
Lazio
LAZ