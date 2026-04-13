Chi gioca al posto di Maldini e Marusic in Fiorentina-Lazio? Sarri perde due titolari per infortunio: quando tornano in campo

La Lazio si presenta al ‘Franchi’ di Firenze per il posticipo della 32ª giornata di Serie A contro la Fiorentina, in programma alle 20:45 di oggi, con un’emergenza infortuni che costringe Maurizio Sarri a ridisegnare formazione e strategie.

La società biancoceleste, oltre a diramare la lista dei convocati, ha comunicato gli esiti degli accertamenti medici sui giocatori indisponibili.

Il tecnico dei capitolini dovrà rinunciare ad Adam Marusic e Daniel Maldini in vista della sfida di campionato di questa sera: i due si sono fermati nelle scorse ore e non saranno della gara.