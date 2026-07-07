Chi è Viery, nuovo gioiello della Fiorentina: il ruolo, le caratteristiche, il legame con Bobo Vieri e il viola vietato al Gremio

Viery è un mancino come Luca Ranieri, calciatore che non gode della stima unanime della tifoseria ma che rappresenta comunque un elemento identitario della Fiorentina. E dunque, almeno in linea di principio, arriva per essere una sorta di suo alter ego. Senza dimenticare Comuzzo e Pongracic, che spesso hanno costretto l'ex salernitano alla panchina.

La speranza dell'ormai ex talento del Gremio, in ogni caso, è quella di scalare ben presto le gerarchie. Non prima di aver imparato le nozioni e il tatticismo del calcio italiano, ben diverso da quello da cui è arrivato.

Dipenderà anche da quali elementi si ritroverà a disposizione Fabio Grosso, il nuovo allenatore, in difesa alla fine del mercato. Ma intanto una certezza c'è: la Fiorentina gli ha regalato un ragazzo promettentissimo da svezzare nel migliore dei modi.