Chi è Viery, nuovo gioiello della Fiorentina: il ruolo, le caratteristiche, il legame con Bobo Vieri e il viola vietato al Gremio

18 anni dopo Christian Vieri, ecco Viery Fernandes Santos Lopes. Ovvero Viery, il nuovo gioiello brasiliano che nei primi giorni di luglio Fabio Paratici ha portato alla Fiorentina.
Rispetto al Bobo nazionale, che ha indossato la maglia viola per un'unica stagione nel 2007/2008, Viery fa tutt'altro: non il centravanti, bensì il difensore centrale. I viola lo hanno acquistato a titolo definitivo in cambio di 17 milioni di euro complessivi, di cui 13 di parte fissa e altri 4 di bonus.
Per i gigliati si tratta di un colpo per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente. E per capirlo basta guardare anche solo la carta d'identità del brasiliano, giovane sì ma non a digiuno di esperienza: 21 anni.