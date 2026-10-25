Chi è Sankhoun Diawara, all'esordio in Serie A con il Milan: contro l'Udinese a sorpresa gioca lui

Diawara è un difensore centrale alto e forte fisicamente, ma soprattutto bravo anche in fase di costruzione: e questo potrebbe tornare utile se Ruben Amorim dovesse decidere di puntare su di lui con costanza durante la stagione.

Negli scorsi anni è anche stato selezionato tra le fila della Nazionale francese Under 19 e questo fa di lui, comunque, un prospetto su cui da tempo avevano messo gli occhi in molti in Europa. Tra cui il Milan, che in estate è poi riuscito a portarlo in Italia.

Si tratta di un difensore di piede mancino adatto per la difesa a tre, proprio la zona di campo ricoperta da Pavlovic. A Udine giocherà però da terzino sinistro in una retroguardia a quattro.