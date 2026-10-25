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Sankhoun Diawara MilanGetty Images
Antonio Torrisi

Chi è Sankhoun Diawara, all'esordio in Serie A con il Milan: contro l'Udinese a sorpresa gioca lui

Serie A
Milan
Udinese vs Milan
S. Diawara

Amorim ha scelto a sorpresa di far debuttare in campionato il giovane difensore ex Troyes, già in campo nel finale della gara contro il Bournemouth: chi è e le sue caratteristiche.

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Dopo un paio di spezzoni in Europa League, ecco anche l'esordio in Serie A. Da titolare, per di più. Perché Ruben Amorim ha deciso di puntare su Sankhoun Diawara per Udinese-Milan.

Il classe 2006 arrivato in estate a Milano dal Troyes è la sorpresa nella formazione di partenza dei rossoneri al Bluenergy Stadium: di fatto sarà lui a sostituire l'infortunato Gila nell'inedita difesa a quattro scelta da Amorim. Con lui Tomori, De Winter e Pavlovic a completare il reparto.

Ma chi è Diawara? Tutto sul difensore che contro l'Udinese debutterà in Serie A con la maglia del Milan.


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  • CHI È DIAWARA: L'ETÀ E LA CARRIERA

    Sankhoun Diawara è un classe 2006 francese (ha 20 anni compiuti a gennaio), nato a Parigi, di proprietà del Troyes, club in cui è effettivamente cresciuto calcisticamente.

    Con la squadra francese, nella passata stagione, ha collezionato 14 presenze tra Ligue 2 e Coupe de France, segnando una rete, proprio in questa competizione, contro l'UF Touraine.

  • IL RUOLO E LE CARATTERISTICHE

    Diawara è un difensore centrale alto e forte fisicamente, ma soprattutto bravo anche in fase di costruzione: e questo potrebbe tornare utile se Ruben Amorim dovesse decidere di puntare su di lui con costanza durante la stagione.

    Negli scorsi anni è anche stato selezionato tra le fila della Nazionale francese Under 19 e questo fa di lui, comunque, un prospetto su cui da tempo avevano messo gli occhi in molti in Europa. Tra cui il Milan, che in estate è poi riuscito a portarlo in Italia.

    Si tratta di un difensore di piede mancino adatto per la difesa a tre, proprio la zona di campo ricoperta da Pavlovic. A Udine giocherà però da terzino sinistro in una retroguardia a quattro.

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  • QUANTO È COSTATO DIAWARA

    Il Milan ha definito all'inizio di luglio l'ingaggio di Diawara, su cui c'erano anche i Rangers: originariamente si pensava di prenderlo per farlo crescere nel Milan Futuro, ma il centrale difensivo arrivato dal Troyes, costato circa 3 milioni di euro, è stato inserito direttamente nella prima squadra allenata da Ruben Amorim come vice di Strahinja Pavlovic.

    Punto di partenza fondamentale per permettergli di crescere e di costruire al meglio, passo dopo passo, la sua esperienza al Milan.

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  • LE PRIME APPARIZIONI

    Diawara non aveva ancora giocato in Serie A prima di questa sera, come detto. Però era stato convocato in tutte le precedenti giornate di campionato, sedendosi ogni volta in panchina.

    Amorim ha scelto ben preso la propria retroguardia base, formata da Gila, De Winter e Pavlovic. E per Diawara non c'è mai stato spazio.

    O quasi, perché il giovane francese ha in realtà accumulato un paio di spezzoni in Europa League: il primo nel finale di Salisburgo-Milan, con i rossoneri già sul 4-0, e il secondo giovedì in casa del Bournemouth. Non senza difficoltà anche per lui, considerando il disastroso andamento generale di una partita senza storia.

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