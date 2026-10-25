Chi è Sankhoun Diawara, all'esordio in Serie A con il Milan: contro l'Udinese a sorpresa gioca lui

Dopo un paio di spezzoni in Europa League, ecco anche l'esordio in Serie A. Da titolare, per di più. Perché Ruben Amorim ha deciso di puntare su Sankhoun Diawara per Udinese-Milan.
Il classe 2006 arrivato in estate a Milano dal Troyes è la sorpresa nella formazione di partenza dei rossoneri al Bluenergy Stadium: di fatto sarà lui a sostituire l'infortunato Gila nell'inedita difesa a quattro scelta da Amorim. Con lui Tomori, De Winter e Pavlovic a completare il reparto.
Ma chi è Diawara? Tutto sul difensore che contro l'Udinese debutterà in Serie A con la maglia del Milan.
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