Chi è Matias Galarza, la nuova idea della Juventus per il centrocampo: col Paraguay ai Mondiali, un affare low-cost

Centrocampista classe 2002, nato ad Asuncion in Paraguay, Galarza è di proprietà del River Plate, ma nella prima parte del 2026 ha giocato in prestito all'Atlanta United, negli Stati Uniti. Formatosi nel settore giovanile dell'Olimpia Asuncion, a 18 anni viene ceduto al Vasco de Gama, in Brasile, dove gioca dal 2021 al 2023, con un bilancio di 58 presenze e 5 goal (e con una parentesi in prestito al Coritiba nel 2022, con 11 presenze). Poi si trasferisce in Argentina, prima al Talleres (dal 2023 al 2025, 68 partite e 5 reti) e poi al River Plate nel 2025 - 14 presenze e nessun goal - prima del prestito ad Atlanta (10 partite e nessuna rete). Con la nazionale del Paraguay vanta 19 presenze e 4 goal.