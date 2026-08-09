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Gianluca Minchiotti

Chi è Matias Galarza, la nuova idea della Juventus per il centrocampo: col Paraguay ai Mondiali, un affare low-cost

Calciomercato
Juventus
M. Galarza

Spunta un nuovo centrocampista fra gli obiettivi di mercato della società bianconera

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La Juventus potrebbe parlare sudamericano in cabina di regia. Secondo quanto rivela Tuttosport, sono in corso infatti valutazioni su uno dei talenti emergenti dell’ultimo Mondiale: Matias Galarza, il metronomo del Paraguay. Il classe 2002 è stato proposto alla dirigenza bianconera nei giorni scorsi: le riflessioni sono in corso.


Per caratteristiche di gioco, infatti, alla rosa juventina manca un elemento che sappia legare e orchestrare il gioco. Ed ecco perché, secondo il quotidiano torinese, Spalletti ci pensa. Oltretutto Massara sa che c’è la chance di portarlo in Italia a prezzo di saldo, visto che il River può liberarlo per soli 6 milioni.

  • CHI E' MATIAS GALARZA

    Centrocampista classe 2002, nato ad Asuncion in Paraguay, Galarza è di proprietà del River Plate, ma nella prima parte del 2026 ha giocato in prestito all'Atlanta United, negli Stati Uniti. Formatosi nel settore giovanile dell'Olimpia Asuncion, a 18 anni viene ceduto al Vasco de Gama, in Brasile, dove gioca dal 2021 al 2023, con un bilancio di 58 presenze e 5 goal (e con una parentesi in prestito al Coritiba nel 2022, con 11 presenze). Poi si trasferisce in Argentina, prima al Talleres (dal 2023 al 2025, 68 partite e 5 reti) e poi al River Plate nel 2025 - 14 presenze e nessun goal - prima del prestito ad Atlanta (10 partite e nessuna rete). Con la nazionale del Paraguay vanta 19 presenze e 4 goal.

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  • PRIMA VENDERE

    Al momento le priorità sono altre (Lucumi e il nuovo portiere titolare, oltre a un vice Kolo Muani), e per aggiungere un altro centrocampista serve che prima qualcuno parta tra i vari Arthur, Koopmeiners e Miretti. Un passo alla volta dunque, anche se pure l’amichevole contro l’Inter di ieri in Australia ha evidenziato come un regista in mezzo al campo manchi a questa Juve.

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