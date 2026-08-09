Chi è Matias Galarza, la nuova idea della Juventus per il centrocampo: col Paraguay ai Mondiali, un affare low-cost

La Juventus potrebbe parlare sudamericano in cabina di regia. Secondo quanto rivela Tuttosport, sono in corso infatti valutazioni su uno dei talenti emergenti dell’ultimo Mondiale: Matias Galarza, il metronomo del Paraguay. Il classe 2002 è stato proposto alla dirigenza bianconera nei giorni scorsi: le riflessioni sono in corso.
Per caratteristiche di gioco, infatti, alla rosa juventina manca un elemento che sappia legare e orchestrare il gioco. Ed ecco perché, secondo il quotidiano torinese, Spalletti ci pensa. Oltretutto Massara sa che c’è la chance di portarlo in Italia a prezzo di saldo, visto che il River può liberarlo per soli 6 milioni.