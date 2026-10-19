Chi è Markus Krosche, a un passo dal Milan: da Kolo Muani a Marmoush, i suoi colpi migliori all'Eintracht Francoforte

A volte ritornano. Markus Kroscheè di nuovo vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Proprio come era accaduto in estate, prima che la corte dei rossoneri si spegnesse in un nulla di fatto.

In quell'occasione Krosche era ancora sotto contratto con l'Eintracht Francoforte, per nulla intenzionato a lasciarlo partire per l'Italia. Ma adesso la situazione è diversa: il club tedesco, nella serata di domenica, ha annunciato ufficialmente che Krosche ha chiesto e ottenuto di andarsene.

"Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni".

Proprio come in estate, Krosche avrebbe posto una condizione al Milan: vorrebbe arrivare in rossonero non da solo, bensì assieme a Timmo Hardung, una sorta di braccio destro, a sua volta già vicino all'ingaggio in estate come direttore sportivo.

Ma chi è Markus Krosche e perché il Milan ha deciso nuovamente di puntare forte su di lui per il ruolo di Head of Football?







