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Markus KroscheGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Markus Krosche, a un passo dal Milan: da Kolo Muani a Marmoush, i suoi colpi migliori all'Eintracht Francoforte

Serie A
Milan
Calciomercato

Il Milan è vicino all'ingaggio di Markus Krosche, già tentato in estate e ora al passo d'addio con l'Eintracht. Perché il possibile Head of Football rossonero è così valorizzato.

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A volte ritornano. Markus Kroscheè di nuovo vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan. Proprio come era accaduto in estate, prima che la corte dei rossoneri si spegnesse in un nulla di fatto.

In quell'occasione Krosche era ancora sotto contratto con l'Eintracht Francoforte, per nulla intenzionato a lasciarlo partire per l'Italia. Ma adesso la situazione è diversa: il club tedesco, nella serata di domenica, ha annunciato ufficialmente che Krosche ha chiesto e ottenuto di andarsene.

"Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni".

Proprio come in estate, Krosche avrebbe posto una condizione al Milan: vorrebbe arrivare in rossonero non da solo, bensì assieme a Timmo Hardung, una sorta di braccio destro, a sua volta già vicino all'ingaggio in estate come direttore sportivo.

Ma chi è Markus Krosche e perché il Milan ha deciso nuovamente di puntare forte su di lui per il ruolo di Head of Football?


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  • CHI E' MARKUS KROSCHE, AL TOP CON L'EINTRACHT

    Prima di diventare dirigente, Krosche è stato un centrocampista, partito dalle giovanili del Werder Brema per poi diventare una bandiera del Paderborn.

    Da calciatore ad allenatore, perché nell'anno del ritiro prende le redini della seconda squadra del Paderborn per poi lanciarsi in una nuova avventura, seguendo l'ex compagno di squadra e allenatore Roger Schmidt al Bayer Leverkusen.

    Lì passa meno di due anni, fino a marzo 2017 quando viene esonerato dal Leverkusen. Torna al Paderborn come direttore sportivo e lì inizia la sua terza vita calcistica. Dalla terza serie riporta il Paderborn in Bundesliga e nel 2019 viene chiamato dall'RB Lipsia per sostituire Rangnick, con cui arriva fino alla semifinale di Champions League nel 2021, anno in cui si dimette con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

    Arriva all'Eintracht Francoforte, dove in quattro anni costruisce un percorso che porta alla conquista dell'Europa League nel 2022 e al terzo posto nel 2025. E a Francoforte si dimostra abile nello scovare talenti e venderli a peso d'oro.

  • COME LAVORA KROSCHE

    Come detto, è nell'Eintracht che Krosche ha applicato alla perfezione il suo metodo di lavoro, un mix tra tradizione e innovazione.

    Krosche si serve dei dati, ma non è un dirigente da 'algoritmo'. Per lui è fondamentale l'osservazione sul campo, infatti in Germania si è affidato a una rete di scouting internazionale, ma anche il carattere e la personalità dei giocatori. Vuole conoscerli in prima persona, valutarli, in termini di mentalità e disciplina.

    Punta molto sul potenziale più che sui giocatori affermati, con la lente di ingrandimento sulla fascia d'età tra i 18 e i 23 anni, con l'obiettivo di formare e portare a un livello superiore di carriera.

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  • I COLPI MIGLIORI DI KROSCHE, IL RE DELLE PLUSVALENZE

    Sempre all'Eintracht, Krosche è diventato praticamente il re delle plusvalenze.

    A partire da Kolo Muani e Marmoush, entrambi presi a zero e rivenduti rispettivamente a 95 e 75 milioni a PSG e Manchester City.

    Senza dimenticare Ekitike, preso sì per oltre 30 milioni dal PSG, ma rivenduto a 95 al Liverpool. E poi Pacho, scovato all'Anversa e portato in Germania per 13 milioni, prima di essere venduto al PSG per 40 milioni.

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