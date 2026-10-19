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Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

Il Milan ha scelto l'Head of Football: Krosche vicinissimo ai rossoneri ma vorrebbe portare anche il suo braccio destro Hardung

Milan
Calciomercato

Milan, Krosche ora è vicino: le parti sono tornate a trattare intensamente alla ricerca di un accordo totale

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Un fulmine sì ma non a ciel sereno perché i rapporti tra Markus Krosche e l'Eintracht Francoforte si erano incrinati dalla scorsa primavera. In particolare con i tifosi che non gradivano più la gestione del proprio club sul mercato. Ieri, in serata, è arrivata la comunicazione ufficiale: "Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni".


Krosche lascia senza sbattere la porta ma con la convinzione che il grande lavoro svolto non sarà cancellato: oggi l'Eintracht Francoforte è un club più forte e più ricco. Il manager tedesco è pronto a intraprendere una nuova sfida professionale che, salvo sorprese, sarà a tinte rossonere.

  • ACCORDO ECONOMICO

    Cardinale ha sulla propria scrivania referenze ottime sul metodo di lavoro di Krosche e per questo motivo, da mesi, sta dialogando con lui per un percorso da fare insieme per riportare il Milan dove merita di stare. Dopo una pausa lunga quasi un mese, le parti sono tornate vicine, molto vicine, negli ultimi giorni. Fonti vicine al club rossonero raccontano di un accordo economico già trovato, una base d'intesa sia sui numeri che sulla durata che dovrebbe essere triennale.

  • L'ARRIVO DI HARDUNG E LA LIBERTA D'AZIONE

    Krosche è davvero vicino al Milan ma per arrivare al nero su bianco serviranno ancora alcuni step intermedi. Il 46enne dirigente ormai ex Eintracht Francoforte vorrebbe portare con sé il suo braccio destro Timmo Hardung, 36 anni e una grande capacità nello scovare i talenti del futuro. Oltre all'inserimento di una nuova figura dirigenziale Krosche vuole concordare con Cardinale diversi aspetti sia sull'organigramma societario che sulle sfere in cui potrà operare in autonomia. Dettagli importanti che verranno analizzati nelle prossime ore perché il Milan vuole stringere e nominare presto il nuovo Head of football.

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