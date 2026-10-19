Il Milan ha scelto l'Head of Football: Krosche vicinissimo ai rossoneri ma vorrebbe portare anche il suo braccio destro Hardung

Un fulmine sì ma non a ciel sereno perché i rapporti tra Markus Krosche e l'Eintracht Francoforte si erano incrinati dalla scorsa primavera. In particolare con i tifosi che non gradivano più la gestione del proprio club sul mercato. Ieri, in serata, è arrivata la comunicazione ufficiale: "Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht di essere sollevato con effetto immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato all'unanimità l'esonero dalle funzioni".





Krosche lascia senza sbattere la porta ma con la convinzione che il grande lavoro svolto non sarà cancellato: oggi l'Eintracht Francoforte è un club più forte e più ricco. Il manager tedesco è pronto a intraprendere una nuova sfida professionale che, salvo sorprese, sarà a tinte rossonere.