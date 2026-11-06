Aurelio De Laurentiis prova a rimettere ordine nel Napoli. Venerdì mattina il presidente è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno, dove la squadra allenata da Massimiliano Allegri è in ritiro in vista del prossimo turno casalingo di campionato in calendario domenica alle ore 12:30 contro la Lazio di Gattuso, primo in classifica e premiato come miglior tecnico nel mese di ottobre in Serie A.
Che succede al Napoli: squadra in ritiro, arriva De Laurentiis, la decisione dopo la lite De Bruyne-Lucca e la polemica di Politano
CON CHI CE L'AVEVA POLITANO
Va ricucita la frattura nello spogliatoio. Con Di Lorenzo assente per infortunio, la fascia di capitano va a Matteo Politano. Quest'ultimo si è sfogato pubblicamente dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Porto in Champions League: "Vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani…".
Questa frase sibillina probabilmente è riferita a chi ha un ruolo importante all'interno della squadra, ma che poi finisce per non esporsi mai davanti alle telecamere. La Gazzetta dello Sport scrive che gli indiziati sono due: Frank Anguissa, uno dei senatori di lungo corso, e Amir Rrahmani, altro pilastro dei due Scudetti.
NIENTE MULTA PER LUCCA E DE BRUYNE
Senza dimenticare lo scontro verbale in campo tra Lorenzo Lucca e Kevin De Bruyne, con tanto di insulti dell'attaccante italiano al centrocampista belga. Il quale ha un atteggiamento che spesso finisce per infastidire i compagni: quelle continue sbracciate a lamentarsi di un passaggio sbagliato, uno scarico non fatto o un movimento diverso da quello che aveva pensato lui non sono il massimo, né da vedere dall'esterno, né da vivere dal campo accanto a lui.
Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la società del presidente Aurelio De Laurentiis non prenderà provvedimenti con i due litiganti.
SPOGLIATOIO DIVISO
Lo spogliatoio azzurro ha da sempre diverse anime al suo interno, come accade in ogni club. C'è il gruppo di italiani e quello degli stranieri. Di Lorenzo, Politano e Spinazzola sono amici e si frequentano anche fuori dal campo: questo può essere un vantaggio quando ci sono da gestire situazione delicate, ma anche uno svantaggio se poi viene meno l'equilibrio interno.
Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, in questo senso Mazzocchi e Juan Jesus (andati al Venezia) sarebbero stati fondamentali per gestire questi giorni di tensione: perdere due figure così all'interno dello spogliatoio è stato un altro errore di valutazione sul mercato.
Anguissa è un tipo solitario per natura, aveva legato molto con Osimhen e Juan Jesus, ora è più solo e con un contratto in scadenza che non aiuta a restare sereni.
Lang e Neres fanno coppia fissa dall'estate 2025, nel bene e nel male, nelle panchine col muso lungo e nell'esuberanza in campo.
Alisson e Giovane sembrano fratelli: arrivati insieme, sempre uniti come si vede anche sui social. Più o meno come McTominay e Gilmour.
IL MESSAGGIO PER ALLEGRI
Il Corriere della Sera scrive che l'allenatore non ha tutti i calciatori dalla sua parte, ma il presidente De Laurentiis ha voluto il ritiro facendo anche arrivare alla squadra il messaggio che Allegri non si tocca.
Domenica allo Stadio Maradona arriva la Lazio: per Allegri è una finale. In tutti i sensi, infatti un'altra sconfitta inevitabilmente aprirebbe a riflessioni all’interno del club.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.