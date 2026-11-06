Che succede al Napoli: squadra in ritiro, arriva De Laurentiis, la decisione dopo la lite De Bruyne-Lucca e la polemica di Politano

Lo spogliatoio azzurro ha da sempre diverse anime al suo interno, come accade in ogni club. C'è il gruppo di italiani e quello degli stranieri. Di Lorenzo, Politano e Spinazzola sono amici e si frequentano anche fuori dal campo: questo può essere un vantaggio quando ci sono da gestire situazione delicate, ma anche uno svantaggio se poi viene meno l'equilibrio interno.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, in questo senso Mazzocchi e Juan Jesus (andati al Venezia) sarebbero stati fondamentali per gestire questi giorni di tensione: perdere due figure così all'interno dello spogliatoio è stato un altro errore di valutazione sul mercato.

Anguissa è un tipo solitario per natura, aveva legato molto con Osimhen e Juan Jesus, ora è più solo e con un contratto in scadenza che non aiuta a restare sereni.

Lang e Neres fanno coppia fissa dall'estate 2025, nel bene e nel male, nelle panchine col muso lungo e nell'esuberanza in campo.

Alisson e Giovane sembrano fratelli: arrivati insieme, sempre uniti come si vede anche sui social. Più o meno come McTominay e Gilmour.