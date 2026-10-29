Che succede a Dimarco? Col Venezia non sembra manco lui: rinnovo, derby e quel sinistro magico da ritrovare

Dov'è finito Federico Dimarco? Sì, perché il giocatore visto a Venezia non può essere lo stesso di qualche mese fa.
Nelle giocate, nell'importanza che ha per l'Inter, nell'attitudine. C'è qualcosa che non va e non è più un'impressione.
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Dov'è finito Federico Dimarco? Sì, perché il giocatore visto a Venezia non può essere lo stesso di qualche mese fa.
Nelle giocate, nell'importanza che ha per l'Inter, nell'attitudine. C'è qualcosa che non va e non è più un'impressione.
Tornato titolare dopo la panchina iniziale contro la Fiorentina, a Venezia Dimarco ha messo in scena quella che è stata senza dubbi la peggiore prestazione stagionale.
Vero che tutta l'Inter nel complesso non ha brillato, per usare un eufemismo, ma Dimarco in particolare è apparso scarico, poco convinto e cattivo nei contrasti.
Ha toccato tanti palloni (95 in totale), ma il suo mancino non è riuscito ancora una volta ad incidere o a tirar fuori qualcosa di importante, cosa che nella scorsa stagione succedeva con straordinaria regolarità.
Inevitabile pensare che la questione rinnovo stia incidendo e non poco nelle sue prestazioni.
Il contratto di Dimarco è in scadenza a giugno 2027 (con estensione automatica fino al 2028 in virtù di una clausola precedentemente inserita dall'Inter), ma il numero 32 nerazzurro aveva già fatto intuire al Gran Galà del Calcio che il mancato rinnovo con conseguente adeguamento non fosse un fattore secondario.
"Purtroppo non abbiamo ancora parlato di rinnovo, speravo succedesse visto come è finita la scorsa stagione".
I primi colloqui hanno però portato a una richiesta di 7,5 milioni a stagione che l'Inter non sembra intenzionata a soddisfare. Una soluzione, tuttavia, bisogna trovarla. Per la tranquillità di Dimarco e per il bene dell'Inter.
Nel frattempo diventa sempre più difficile considerare Carlos Augusto una semplice alternativa.
Il brasiliano, anche nella brutta serata di Venezia, è stato il migliore dell'Inter, propiziando il secondo autogoal di Halhal.
A parlare sono ancora una volta i numeri: primo per palloni toccati e passaggi completati, giocando questa volta da braccetto.
Sia lui che Dimarco hanno giocato contemporaneamente 90 minuti, con Akanji inizialmente sacrificato, ma ipotizzando una formazione titolare dell'Inter, quello che potrebbe rischiare di più in questo momento è proprio Dimarco.
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Adesso arriva il derby, una partita che non è soltanto una partita per l'Inter, i suoi tifosi e Dimarco stesso, che negli anni è diventato capopolo nerazzurro.
Quel sinistro che l'anno scorso ha fatto magie e dipinto arcobaleni ha sin qui portato solamente due assist in 11 presenze complessive tra campionato e Champions.
Un sinistro che l'Inter ha le necessità di ritrovare per alzare ulteriormente l'asticella in questa stagione. Magari a cominciare proprio dal derby, che potrebbe essere la partita della svolta per Dimarco.