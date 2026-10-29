Che succede a Dimarco? Col Venezia non sembra manco lui: rinnovo, derby e quel sinistro magico da ritrovare

Adesso arriva il derby, una partita che non è soltanto una partita per l'Inter, i suoi tifosi e Dimarco stesso, che negli anni è diventato capopolo nerazzurro.

Quel sinistro che l'anno scorso ha fatto magie e dipinto arcobaleni ha sin qui portato solamente due assist in 11 presenze complessive tra campionato e Champions.

Un sinistro che l'Inter ha le necessità di ritrovare per alzare ulteriormente l'asticella in questa stagione. Magari a cominciare proprio dal derby, che potrebbe essere la partita della svolta per Dimarco.