Cesena-Pescara dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cesena a pochi punti dalla Serie B, contro il Pescara per avvicinare la promozione: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Non è ancora fatta, ma il Cesena è vicinissimo al ritorno matematico in Serie B. Alla vigilia dle 34esimo turno, infatti, il team romagnolo ha guadagnato un vantaggio notevole sulla Torres seconda, tanto che già nella prima settimana di aprile potrebbe arrivare la promozione.

Dopo aver lottato punto su punto nella prima parte di stagione, il Cesena è riuscito a distanziare il team sassarese, sorpresa della Serie C 2023/2024. Undici punti di distacco tra bianconeri e Torres, che in ogni caso parteciperà ai playoff nel tentativo di raggiungere la B per la prima volta nella propria storia.

Di fronte al Cesena per la 34esima giornata c'è il Pescara, attualmente sesto e vicino alla qualificazione playoff, seppur partendo dai preliminari. Per il team abruzzese ogni gara è fondametnale, così da provare ad evitare le fasi iniziali dei playoff previsti il prossimo maggio.

Tra le mura amiche, però, il Cesena è ancora una volta la favorita. Basti pensare alle sole due sconfitte dalla scorsa estate ad oggi.

In questa pagina le info su Cesena-Pescara: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.