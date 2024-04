Cesena-Perugia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Cesena prepara la festa: col Perugia chiusura e premiazione. All’Orogel Stadium si gioca domenica alle ore 20.

Ultima giornata di regular season per Cesena e Perugia, che si affrontano all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Momento di festa per i bianconeri: la squadra di Toscano saluterà il proprio pubblico e riceverà il trofeo ottenuto per la vittoria del campionato, congedandosi da una stagione che li ha visti dominatori assoluti. In ogni caso, comunque, ai romagnoli toccherà disputare anche la Supercoppa di Serie C, che si giocherà con Mantova e Juve Stabia a partire dal prossimo 5 maggio.

Trasferta all’Orogel ininfluente, invece, per il Perugia, già certo di chiudere il girone B da quarta forza, in attesa dell’inizio dei playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, dove vederlo e probabili formazioni.