AFP
Cerimonia apertura Mondiali 2026: dove vederla, orario e chi si esibisce e tutti gli ospiti
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A CHE ORA E DOVE SI SVOLGE LA CERIMONIA D'APERTURA DEI MONDIALI 2026?
Lo stadio Azteca di Città del Messico sarà lo scenario della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026.
La cerimonia inizierà alle 19.30 e durerà all'incirca 90 minuti, considerando che alle ore 21, sempre all'Azteca, si giocherà la gara inaugurale dei Mondiali tra Messico e Sudafrica.
Considerando che il Mondiale si disputerà in tre differenti paesi, è prevista una cerimonia anche l'11 giugno a Toronto prima del debutto del Canada e il 12 a Los Angeles prima dell'esordio degli Stati Uniti, le altre due nazionali ospitanti.
CHI SI ESIBISCE ALLA CERIMONIA: OSPITI E CANTANTI
L'ospite clou sarà certamente Shakira, che insieme a Burna Boy canterà 'Dai Dai', la colonna sonora dei Mondiali.
Ma ci sarà anche un bel pezzo di Italia, con la presenza d'eccezione di Andrea Bocelli che si esibirà sulle note di 'DNA', l'inno ufficiale del Mondiale, con David Guetta, Megan Thee Stallion ed EJAE.
A Città del Messico si esibiranno anche J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules e Tyla.
Alla cerimonia di Toronto sono attesi invece Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi e Vegedream.
Mentre a Los Angeles la scena sarà di Katy Perry, con Anitta e Future.
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DOVE VEDERE LA CERIMONIA IN DIRETTA TV E STREAMING
La cerimonia d'apertura dei Mondiali sarà visibile in tv su DAZN (con collegamenti a partire dalle 18.30) e in chiaro sulla Rai, così come Messico-Sudafrica.
Lo spettacolo sarà visibile anche in streaming, oltre che su DAZN ovviamente, su Rai Play.