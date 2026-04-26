Caso Rocchi, il suo legale D'Avirro al contrattacco: "Contestazioni che non si riescono a capire"

Uno degli ambiti più delicati della vicenda, riguarda il presunto incontro di San Siro dell'aprile del 2025, del quale si è parlato dello scopo di evitare le designazioni di Doveri nelle sfide di campionato dell'Inter, in cambio della sua direzione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che vedrà opposte proprio la squadra nerazzurra e il Milan.

"Rocchi girava tutti gli stadi e comunque la Procura deve indicare chi sono queste altre persone. Io ne ho fatti di processi per frode sportiva e non ho mai visto che nell'imputazione non si dica chi sia l'altro soggetto".