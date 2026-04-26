Caso Rocchi, il suo legale D'Avirro al contrattacco: "Contestazioni che non si riescono a capire"

Il calcio italiano si ritrova costretto a fare i conti con un nuovo 'caso' che rischia di assumere i contorni di un vero e proprio terremoto.
A centro di tutto c'è ovviamente l'inchiesta della Procura di Milano, che vede il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato per una possibile frode sportiva in concorso.
Lo stesso Rocchi, che nelle scorse ore si autosospeso dal suo ruolo, al pari del supervisore VAR Andrea Gervasoni che è indagato per presunte ingerenze sugli arbitri, avrebbe, secondo l'accusa, oltre che esercitato pressioni proprio su addetti al VAR, anche scelto arbitri 'graditi' all'Inter.
Cose queste che il suo legale, Antonio D'Avirro, ha fermamente contestato parlando all'ANSA.