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Gianluca RocchiGetty Images
Leonardo Gualano

Caso Rocchi, il suo legale D'Avirro al contrattacco: "Contestazioni che non si riescono a capire"

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Il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D'Avirro, all'ANSA spiega: "Si segnala un concorso di più persone, che però non vengono citate".

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Il calcio italiano si ritrova costretto a fare i conti con un nuovo 'caso' che rischia di assumere i contorni di un vero e proprio terremoto.

A centro di tutto c'è ovviamente l'inchiesta della Procura di Milano, che vede il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato per una possibile frode sportiva in concorso.

Lo stesso Rocchi, che nelle scorse ore si autosospeso dal suo ruolo, al pari del supervisore VAR Andrea Gervasoni che è indagato per presunte ingerenze sugli arbitri, avrebbe, secondo l'accusa, oltre che esercitato pressioni proprio su addetti al VAR, anche scelto arbitri 'graditi' all'Inter.

Cose queste che il suo legale, Antonio D'Avirro, ha fermamente contestato parlando all'ANSA.

  • "CONTESTAZIONI CHE NON SI RIESCONO A CAPIRE"

    "Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato".


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  • "NON SAPPIAMO CHI SIANO LE ALTRE PERSONE"

    Rocchi è stato invitato a comparire davanti al pm Maurizio Ascione, il prossimo 30 aprile ma, come spiegato da D'Avirro, ancora non è stato possibile decidere una linea difensiva da seguire.

    "Stiamo valutando. noi non sappiamo chi siano queste altre persone, non viene indicato, lo ignoriamo".

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  • "MAI VISTO NON INDICARE L'ALTRO SOGGETTO"

    Uno degli ambiti più delicati della vicenda, riguarda il presunto incontro di San Siro dell'aprile del 2025, del quale si è parlato dello scopo di evitare le designazioni di Doveri nelle sfide di campionato dell'Inter, in cambio della sua direzione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che vedrà opposte proprio la squadra nerazzurra e il Milan.

    "Rocchi girava tutti gli stadi e comunque la Procura deve indicare chi sono queste altre persone. Io ne ho fatti di processi per frode sportiva e non ho mai visto che nell'imputazione non si dica chi sia l'altro soggetto".

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