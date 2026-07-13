Carnevali sul mercato della Juventus: "Kolo Muani costa troppo, Frattesi non ci serve"

Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento di come ha scelto la società bianconera e di come si sta muovendo sul mercato con le difficoltà evidenti per arrivare a Kolo Muani e la necessità, imminente, di sistemare i bilanci con qualche cessione. Ecco le sue parole.
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