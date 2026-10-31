Cardinale prima di Milan-Inter: "Sarò attivo in ogni finestra di mercato, ci sarà un annuncio a breve", è Krösche?

Milano si ferma, è l'ora del Derby della Madonnina.
Milan e Inter si affrontano nella 10ª giornata a San Siro, nuovo capitolo di una storica rivalità tra due squadre che hanno appena presentato il progetto per il nuovo stadio che dal 2031 sostituirà il Meazza.
La squadra di Ruben Amorim deve provare a rialzarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna nel turno infrasettimanale, anche per evitare di scivolare a -10 dai nerazzurri.
Prima del calcio d'inizio, il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale ha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.