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Cardinale GerryGetty

Cardinale prima di Milan-Inter: "Sarò attivo in ogni finestra di mercato, ci sarà un annuncio a breve", è Krösche?

Serie A
Milan
Calciomercato
R. Amorim
Milan vs Inter

Le parole di Cardinale prima di Milan-Inter.

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✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

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05 nov 2026

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Milano si ferma, è l'ora del Derby della Madonnina.

Milan e Inter si affrontano nella 10ª giornata a San Siro, nuovo capitolo di una storica rivalità tra due squadre che hanno appena presentato il progetto per il nuovo stadio che dal 2031 sostituirà il Meazza.

La squadra di Ruben Amorim deve provare a rialzarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna nel turno infrasettimanale, anche per evitare di scivolare a -10 dai nerazzurri.

Prima del calcio d'inizio, il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale ha parlato a Sky Sport: le sue dichiarazioni.

  • SENSAZIONI

    "E' incredibile vedere tutta questa gente, non potrei chiedere altro. E' davvero l'apice per il calcio, sarà una grandissima serata".

  • LA CENA CON LE LEGGENDE DEL MILAN

    "Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice. Quando sono arrivato qui, ho capito subito l'importanza di fare questo e alla base di ciò ci sono anche le leggende del Milan. Vogliamo creare partnership con il passato per riportare il Milan dove vogliamo in futuro".

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  • COSA PENSA DI RUBEN AMORIM

    "E' il mio allenatore. Sta facendo un grandissimo lavoro con la squadra e i giocatori, li sta facendo crescere. Questo è ciò che voglio, per questo sono contento della scelta che ho fatto".

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  • A GENNAIO PROTAGONISTI SUL MERCATO? CHI ARRIVERÀ?

    "Vogliamo essere attivi, io rimarrò qui per tanto tempo e vorrò essere sempre attivo in ogni finestra di mercato, cercando di sfruttare tutte le opportunità. Da quando, nel giugno 2022, ho preso la proprietà di questo club voglio riportarlo ai vertici del calcio europeo. Stiamo facendo bene e ci sarà un annuncio molto presto".

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  • "UN ANNUNCIO A BREVE": DI CHI PARLA CARDINALE?

    Come appena riportato, Cardinale ha parlato di un annuncio che verrà fatto a breve: secondo Sky Sport, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con Markus Krösche, che dovrebbe ricoprire così il ruolo di Head of Football da inizio dicembre, per preparare il mercato di gennaio.

  • LO STADIO IN COABITAZIONE CON L'ITNTER: HANNO DOVUTO CONVINCERLA?

    "Il nuovo stadio è effettivamente una partnership tra Milan e Inter e ho il massimo rispetto per l'Inter. Detto questo, stasera vogliamo vincere. Per lo stadio c'è una partnership e io da parte mia voglio dare il meglio della mia esperienza acquisita negli Stati Uniti e quindi per la parte finanziaria che metteremo sul tavolo come Milan per fare in modo che questo stadio sarà il massimo. Portare il meglio dalla nostra esperienza negli Stati Uniti non solo al Milan, ma anche nella Serie A rispetto a quello che è sempre stata".

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