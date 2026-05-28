Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
SPORTS-LAUREUS-CHN-CHINAAFP
Leonardo Gualano

Capello durissimo con il Milan: "Perché Iraola dovrebbe volerlo? Sembra la fiera dell'est, sono scioccato"

Serie A
Milan

Fabio Capello, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega: "Serve che il Milan costruisca una dirigenza all'altezza".

Pubblicità

Quella che si è da poco conclusa è stata per il Milan una stagione estremamente deludente.

La compagine rossonera, dopo aver dato anche a tratti l'impressione di poter impensierire l'Inter nella corsa per il titolo, è clamorosamente crollata nel finale vedendo svanire anche in extremis la possibilità di tornare a qualificarsi per la prossima Champions League.

Un calo tanto inaspettato quanto clamoroso, che ha portato la proprietà a prendere decisioni drastiche come l'allontanamento di non solo del tecnico Massimiliano Allegri, ma anche dei dirigenti Tare, Furlani e Moncava.

Fabio Capello, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del finale di stagione del Milan e anche del momento che sta vivendo il club meneghino.


  • "PERCHE' IRAOLA DOVREBBE VOLERE IL MILAN?"

    Dopo l'esonero di Allegri, si è fatto subito il nome di Iraola per la panchina rossonera ma, a quanto pare, il tecnico spagnolo non sembra volersi legare al Milan.

    "E perché dovrebbe volerlo? Le sue squadre giocano davvero bene, il Bournemouth è stata una sorpresa fin dall’inizio della Premier League. Adesso è come se stesse cantando alla Scala. Allena in Inghilterra, nel torneo più importante di tutti. E lo lascerebbe per cosa? Purtroppo noi non abbiamo più appeal. Invece lui sa benissimo che con un altro anno così positivo e con delle coincidenze favorevoli potrebbe presto ritrovarsi alla guida di un top club in lotta per il titolo in Premier".

    • Pubblicità

  • "IL MILAN COSTRUISCA UNA DIRIGENZA ALL'ALTEZZA"

    Dopo la mancata qualificazione alla Champions League, a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto Massimiliano Allegri. Secondo Capello, prima di individuare un sostituto, il Milan dovrebbe costruire un organigramma dirigenziale di livello.

    "Prima di giudicare il suo lavoro o quello eventuale dei nomi che vengono fatti per la sua successione, serve che il Milan costruisca una dirigenza all’altezza".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "SEMBRA UNA FIERA DELL'EST"

    Nel corso degli ultimi giorni sono stati diversi i nomi di dirigenti accostati al Milan.

    "I nomi che sento non mi tranquillizzano, tutt’altro. Leggo di possibili direttori sportivi inglesi o americani quando quelli italiani sono un’assoluta eccellenza. Ma perché? Incredibile. Sembra di essere alla fiera dell’est. Sono scioccato".

  • "NESSUNO HA CAPITO QUESTO TRACOLLO"

    Capello non ha la ricetta giusta per far ripartire il Milan.

    "L’errore più grave è che nessuno è stato in grado di capire il motivo di questo tracollo. Perché nelle prime 25 giornate la squadra ha perso solo una partita e nelle ultime 13 ben sette? Prima di mandare via tutti, bisognava risalire a un perché. Se lo si individua, allora si è a buon punto. Sennò non si possono fare delle scelte, è inutile tagliare teste. O chi arriva è un mago e usa la bacchetta magico o non lo so. Auguri a chiunque verrà nominato".

  • Pubblicità
    Pubblicità