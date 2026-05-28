Capello durissimo con il Milan: "Perché Iraola dovrebbe volerlo? Sembra la fiera dell'est, sono scioccato"

Capello non ha la ricetta giusta per far ripartire il Milan.

"L’errore più grave è che nessuno è stato in grado di capire il motivo di questo tracollo. Perché nelle prime 25 giornate la squadra ha perso solo una partita e nelle ultime 13 ben sette? Prima di mandare via tutti, bisognava risalire a un perché. Se lo si individua, allora si è a buon punto. Sennò non si possono fare delle scelte, è inutile tagliare teste. O chi arriva è un mago e usa la bacchetta magico o non lo so. Auguri a chiunque verrà nominato".