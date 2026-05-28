Capello durissimo con il Milan: "Perché Iraola dovrebbe volerlo? Sembra la fiera dell'est, sono scioccato"

Quella che si è da poco conclusa è stata per il Milan una stagione estremamente deludente.
La compagine rossonera, dopo aver dato anche a tratti l'impressione di poter impensierire l'Inter nella corsa per il titolo, è clamorosamente crollata nel finale vedendo svanire anche in extremis la possibilità di tornare a qualificarsi per la prossima Champions League.
Un calo tanto inaspettato quanto clamoroso, che ha portato la proprietà a prendere decisioni drastiche come l'allontanamento di non solo del tecnico Massimiliano Allegri, ma anche dei dirigenti Tare, Furlani e Moncava.
Fabio Capello, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del finale di stagione del Milan e anche del momento che sta vivendo il club meneghino.